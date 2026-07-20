Miss Supranational - czym się różni od Miss World i Miss Universe? Który konkurs jest najważniejszy?

W Polsce od dekad najbardziej znanym konkursem międzynarodowym jest Miss World. Na pewno duży wpływ miała na to wygrana Anety Kręglickiej w 1989 roku. Warszawa była też miastem-gospodarzem konkursu, który odbył się w 2006 roku. Faktycznie jest tak, że Miss World ma wyjątkową renomę. Jest to konkurs z najdłuższą tradycją. Pierwsza edycja odbyła się w 1951 roku. Miss Świata jest też konkursem najchętniej wybieranym przez krajowe delegacje. W niektórych latach udział biorą kandydatki z ponad 100 krajów. Miss World ma też charakterystyczną niebieską koronę, która nie zmienia się od wielu lat. To prawdziwy klejnot warty miliony. Aktualnie panującą Miss World jest Opal Suchata Chuangsri z Tajlandii.

ZOBACZ TAKŻE: Finał Miss Polski 2026 nadchodzi. Piękne uczestniczki szalały na plaży w samych strojach!

Została Miss Świata i zniknęła. Dlaczego Karolina Bielawska nie jest gwiazdą telewizji?

Miss Universe

Choć Miss World jest konkursem z najdłuższą tradycją, od kilkunastu lat największym zainteresowaniem medialnym cieszy się konkurs Miss Universe. Pierwsze wybory odbyły się w 1952 roku, czyli zaledwie rok po Miss Świata. Aktualnie liczba edycji Miss Universe przeskoczyła Miss World, ponieważ to drugie wydarzenie kilka razy nie odbyło się z powodu pandemii. "Miss Wszechświata" to spektakularne widowisko telewizyjne. Wybory często organizowane są we współpracy ze znanymi amerykańskimi telewizjami jak NBC czy FOX. Na scenie pojawiają się też światowe gwiazdy. W ostatnich latach wystąpili m.in. Luis Fonsi, Fergie, Flo Rida, Noa Kirel czy Nick Jonas. Od 2023 roku w konkursie nie ma granicy wieku kandydatek. O koronę mogą ubiegać się też mężatki, rozwódki oraz matki. Regulamin akceptuje też kobiety transpłciowe. Aktualną Miss Universe jest Fatima Bosch z Meksyku.

19

Miss Supranational

Miss Supranational to stosunkowo nowy konkurs. Pierwsza edycja odbyła się dopiero w 2009 roku. Na 14 edycji aż 13 odbyło się w Polsce. To nie przypadek. Organizatorem wydarzenia jest World Beauty Association z Panamy. Firma zawarła umowę współpracy z Nową Sceną, która zajmuje się konkursem Miss Polski. Z tego względu gale Miss Supranational odbywają się w naszym kraju, od kilku lat w ten sam weekend, co wybory najpiękniejszej Polki. Mimo to reprezentantka naszego kraju tylko raz sięgnęła po koronę. W 2011 roku wygrała Monika Lewczuk. Aktualną właścicielką korony Miss Supranational jest Eduarda Braum z Brazylii.

Który konkurs najważniejszy?

Od lat toczy się spór, czy najważniejszym konkursem piękności jest Miss World, czy Miss Universe. W Europie i krajach Azji większym zainteresowaniem cieszy się ten pierwszy. Z kolei Ameryka, Azja i Oceania kochają Miss Universe. Tak naprawdę nie ma odpowiedzi na to pytanie. Na pewno na ten moment nie jest to Miss Supranational, jednak zainteresowanie tym wydarzeniem rośnie z roku na rok i z pewnością za kilka lat będzie uznawany z jeden z najbardziej prestiżowych.