Miejsca Polski na Eurowizji. Które miejsca zajmowali Polacy w konkursie?

Eurowizja - Michał Szpak, Cleo, Piaseczny, Gromee, Tulia, to tylko część z artystów, którzy mieli duże szczęście wystąpić na eurowizyjnej scenie. Miejsca Polaków na Eurowizji wyraźnie pokazują jednak, że fani nie mieli zbyt wielu powodów do radości. Kto z Polski zajął najwyższe miejsce w historii? Tytuł ten należy do Edyty Górniak, która w 1994 roku, śpiewając piosenkę To nie ja, zajęła drugie miejsce. Imponujący był również zespołu Ich Troje, który wyśpiewał sobie siódme miejsce wykonując utwór Keine Grenzen. W ostatnich latach nie było już tak wesoło. Miejsca Polski na Eurowizji pozostawiały sporo do życzenia. W 2019 i 2018 roku brak awansu do wielkiego finału zmartwił największych miłośników konkursu. W 2021 roku reprezentującą nas piosenką Polski na Eurowizji 2021 było The Ride. W 2022 reprezentantem był Krystian Ochman z utworem River. 2023 rok należy do Blanki, która zaśpiewa utwór Solo.
Eurowizja jest konkursem, który rokrocznie elektryzuje polskich widzów, radiowych słuchaczy, ale przede wszystkim zagorzałych miłośników, udzielających się w mediach społecznościowych. Niektórzy pokochali konkurs dopiero po występie Michała Szpaka, który oczarował widzów w Europie. Zaśpiewał utwór Color of Your Life i ostatecznie zajął wysokie, ósme miejsce. Duże emocje wywołał występ Cleo, która pojawiła się w towarzystwie Donatana. Było ubijanie masła, odważny ubiór kobiet i ostatecznie 14. miejsce. Swoich sił próbował również Andrzej Piaseczny. Piasek śpiewając utwór 2 Long zajął 20. miejsce.
Miejsca Polaków na Eurowizji - wyniki
- Edyta Górniak - 2. miejsce, 1994
- Justyna Steczkowska - 18. miejsce, 1995
- Kasia Kowalska - 15. miejsce, 1996
- Anna Maria Jopek, 11. miejsce, 1997
- Sixteen - 17. miejsce, 1998
- Mietek Szcześniak - 18. miejsce, 1999
- 2000 - bez udziału
- Andrzej Piaseczny - 20. miejsce, 2001
- 2002 - bez udziału
- Ich Troje - 7. miejsce, 2003
- Blue Cafe - 17. miejsce, 2004
- Ivan i Delfin - brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale), 2005
- Ich Troje - brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale), 2006
- The Jet Set - brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale), 2007
- Isis Gee - 24. miejsce, 2008
- Lidia Kopania - brak udziału w finale (12. miejsce w półfinale, 2009)
- Marcin Mroziński - brak udziału w finale (13. miejsce w półfinale, 2010)
- Magdalena Tul - brak udziału w finale (19. miejsce w półfinale, 2011)
- 2012 - bez udziału
- 2013 - bez udziału
- Cleo & Donatan - 14. miejsce, 2014
- Monika Kuszyńska - 23. miejsce, 2015
- Michał Szpak - 8. miejsce, 2016
- Kasia Moś - 22. miejsce, 2017
- Gromee & Lukas Meijer - brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale, 2011)
- Tulia - brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale, 2019)
- 2020 - konkurs przeniesiony na 2021
- Rafał Brzozowski - brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale, 2021)
- Krystian Ochman - 12. miejsce, 2022
- Blanka - 19. miejsce, 2023
- Luna - brak awansu do finału, 2024
- Justyna Steczkowska - 14. miejsce, 2025
- Alicja Szemplińska - 12. miejsce, 2026