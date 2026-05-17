Miejsca Polski na Eurowizji. Które miejsca zajmowali Polacy w konkursie?

Rafał Wróblewski
2026-05-17 1:33

Miejsca Polaków na Eurowizji to jedna z ciekawszych kwestii, o którą pytają internauci. Które miejsce Polska zajęła najwyżej? Jak prezentuje się lista z pozycjami, na których w poprzednich latach znalazła się Polska? Przekonajcie się i sprawdźcie sami już teraz.

Eurowizja - Michał Szpak, Cleo, Piaseczny, Gromee, Tulia, to tylko część z artystów, którzy mieli duże szczęście wystąpić na eurowizyjnej scenie. Miejsca Polaków na Eurowizji wyraźnie pokazują jednak, że fani nie mieli zbyt wielu powodów do radości. Kto z Polski zajął najwyższe miejsce w historii? Tytuł ten należy do Edyty Górniak, która w 1994 roku, śpiewając piosenkę To nie ja, zajęła drugie miejsce. Imponujący był również zespołu Ich Troje, który wyśpiewał sobie siódme miejsce wykonując utwór Keine Grenzen. W ostatnich latach nie było już tak wesoło. Miejsca Polski na Eurowizji pozostawiały sporo do życzenia. W 2019 i 2018 roku brak awansu do wielkiego finału zmartwił największych miłośników konkursu. W 2021 roku reprezentującą nas piosenką Polski na Eurowizji 2021 było The Ride. W 2022 reprezentantem był Krystian Ochman z utworem River. 2023 rok należy do Blanki, która zaśpiewa utwór Solo.

Eurowizja - Michał Szpak, Cleo, Piaseczny

Eurowizja jest konkursem, który rokrocznie elektryzuje polskich widzów, radiowych słuchaczy, ale przede wszystkim zagorzałych miłośników, udzielających się w mediach społecznościowych. Niektórzy pokochali konkurs dopiero po występie Michała Szpaka, który oczarował widzów w Europie. Zaśpiewał utwór Color of Your Life i ostatecznie zajął wysokie, ósme miejsce. Duże emocje wywołał występ Cleo, która pojawiła się w towarzystwie Donatana. Było ubijanie masła, odważny ubiór kobiet i ostatecznie 14. miejsce. Swoich sił próbował również Andrzej Piaseczny. Piasek śpiewając utwór 2 Long zajął 20. miejsce.

Miejsca Polaków na Eurowizji - wyniki

  • Edyta Górniak - 2. miejsce, 1994
  • Justyna Steczkowska - 18. miejsce, 1995
  • Kasia Kowalska - 15. miejsce, 1996
  • Anna Maria Jopek, 11. miejsce, 1997
  • Sixteen - 17. miejsce, 1998
  • Mietek Szcześniak - 18. miejsce, 1999
  • 2000 - bez udziału
  • Andrzej Piaseczny - 20. miejsce, 2001
  • 2002 - bez udziału
  • Ich Troje - 7. miejsce, 2003
  • Blue Cafe - 17. miejsce, 2004
  • Ivan i Delfin - brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale), 2005
  • Ich Troje - brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale), 2006
  • The Jet Set - brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale), 2007
  • Isis Gee - 24. miejsce, 2008
  • Lidia Kopania - brak udziału w finale (12. miejsce w półfinale, 2009)
  • Marcin Mroziński - brak udziału w finale (13. miejsce w półfinale, 2010)
  • Magdalena Tul - brak udziału w finale (19. miejsce w półfinale, 2011)
  • 2012 - bez udziału
  • 2013 - bez udziału
  • Cleo & Donatan - 14. miejsce, 2014
  • Monika Kuszyńska - 23. miejsce, 2015
  • Michał Szpak - 8. miejsce, 2016
  • Kasia Moś - 22. miejsce, 2017
  • Gromee & Lukas Meijer - brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale, 2011)
  • Tulia - brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale, 2019)
  • 2020 - konkurs przeniesiony na 2021
  • Rafał Brzozowski - brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale, 2021)
  • Krystian Ochman - 12. miejsce, 2022
  • Blanka - 19. miejsce, 2023
  • Luna - brak awansu do finału, 2024
  • Justyna Steczkowska - 14. miejsce, 2025
  • Alicja Szemplińska - 12. miejsce, 2026
Alicja Szemplińska po raz drugi zaprezentowała na scenie w Wiedniu utwór „Pray”
