Miejsca Polski na Eurowizji. Które miejsca zajmowali Polacy w konkursie?

Eurowizja - Michał Szpak, Cleo, Piaseczny, Gromee, Tulia, to tylko część z artystów, którzy mieli duże szczęście wystąpić na eurowizyjnej scenie. Miejsca Polaków na Eurowizji wyraźnie pokazują jednak, że fani nie mieli zbyt wielu powodów do radości. Kto z Polski zajął najwyższe miejsce w historii? Tytuł ten należy do Edyty Górniak, która w 1994 roku, śpiewając piosenkę To nie ja, zajęła drugie miejsce. Imponujący był również zespołu Ich Troje, który wyśpiewał sobie siódme miejsce wykonując utwór Keine Grenzen. W ostatnich latach nie było już tak wesoło. Miejsca Polski na Eurowizji pozostawiały sporo do życzenia. W 2019 i 2018 roku brak awansu do wielkiego finału zmartwił największych miłośników konkursu. W 2021 roku reprezentującą nas piosenką Polski na Eurowizji 2021 było The Ride. W 2022 reprezentantem był Krystian Ochman z utworem River. 2023 rok należy do Blanki, która zaśpiewa utwór Solo.

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Eurowizja - Michał Szpak, Cleo, Piaseczny

Eurowizja jest konkursem, który rokrocznie elektryzuje polskich widzów, radiowych słuchaczy, ale przede wszystkim zagorzałych miłośników, udzielających się w mediach społecznościowych. Niektórzy pokochali konkurs dopiero po występie Michała Szpaka, który oczarował widzów w Europie. Zaśpiewał utwór Color of Your Life i ostatecznie zajął wysokie, ósme miejsce. Duże emocje wywołał występ Cleo, która pojawiła się w towarzystwie Donatana. Było ubijanie masła, odważny ubiór kobiet i ostatecznie 14. miejsce. Swoich sił próbował również Andrzej Piaseczny. Piasek śpiewając utwór 2 Long zajął 20. miejsce.

Miejsca Polaków na Eurowizji - wyniki

Edyta Górniak - 2. miejsce, 1994

- 2. miejsce, 1994 Justyna Steczkowska - 18. miejsce, 1995

- 18. miejsce, 1995 Kasia Kowalska - 15. miejsce, 1996

- 15. miejsce, 1996 Anna Maria Jopek , 11. miejsce, 1997

, 11. miejsce, 1997 Sixteen - 17. miejsce, 1998

- 17. miejsce, 1998 Mietek Szcześniak - 18. miejsce, 1999

- 18. miejsce, 1999 2000 - bez udziału

bez udziału Andrzej Piaseczny - 20. miejsce, 2001

- 20. miejsce, 2001 2002 - bez udziału

- bez udziału Ich Troje - 7. miejsce, 2003

- 7. miejsce, 2003 Blue Cafe - 17. miejsce, 2004

- 17. miejsce, 2004 Ivan i Delfin - brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale), 2005

- brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale), 2005 Ich Troje - brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale), 2006

- brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale), 2006 The Jet Set - brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale), 2007

- brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale), 2007 Isis Gee - 24. miejsce, 2008

- 24. miejsce, 2008 Lidia Kopania - brak udziału w finale (12. miejsce w półfinale, 2009)

- brak udziału w finale (12. miejsce w półfinale, 2009) Marcin Mroziński - brak udziału w finale (13. miejsce w półfinale, 2010)

- brak udziału w finale (13. miejsce w półfinale, 2010) Magdalena Tul - brak udziału w finale (19. miejsce w półfinale, 2011)

- brak udziału w finale (19. miejsce w półfinale, 2011) 2012 - bez udziału

- bez udziału 2013 - bez udziału

- bez udziału Cleo & Donatan - 14. miejsce, 2014

- 14. miejsce, 2014 Monika Kuszyńska - 23. miejsce, 2015

- 23. miejsce, 2015 Michał Szpak - 8. miejsce, 2016

- 8. miejsce, 2016 Kasia Moś - 22. miejsce, 2017

- 22. miejsce, 2017 Gromee & Lukas Meijer - brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale, 2011)

- brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale, 2011) Tulia - brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale, 2019)

- brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale, 2019) 2020 - konkurs przeniesiony na 2021

- konkurs przeniesiony na 2021 Rafał Brzozowski - brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale, 2021)

- brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale, 2021) Krystian Ochman - 12. miejsce, 2022

12. miejsce, 2022 Blanka - 19. miejsce, 2023

19. miejsce, 2023 Luna - brak awansu do finału, 2024

- brak awansu do finału, 2024 Justyna Steczkowska - 14. miejsce, 2025

- 14. miejsce, 2025 Alicja Szemplińska - 12. miejsce, 2026