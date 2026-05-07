Matura 2026 - PRZECIEKI! To zadanie pojawiło się na maturze

Obowiązkowe egzaminy maturalne dobiegły końca, jednak nie wszyscy uczniowie zakończyli pisanie testów.

Dziś maturzyści zmierzą się z rozszerzonym angielskim, a w sieci krążą spekulacje dotyczące przecieków i pewniaków na egzaminie.

Z jakimi zadaniami będą musieli zmierzyć się uczniowie i czy plotki o przeciekach mają pokrycie w rzeczywistości?

Matura 2026 z rozszerzonego angielskiego już teraz budzi ogromne emocje wśród uczniów i nauczycieli. W internecie pojawiają się kolejne przewidywania dotyczące tego, jakie zadania mogą znaleźć się w arkuszu egzaminacyjnym. Choć Centralna Komisja Egzaminacyjna nie ujawnia szczegółów przed egzaminem, eksperci wskazują kilka tematów i typów zadań, które niemal na pewno pojawią się na maturze.

27

2025_05_05_Matura Short

Matura z rozszerzonego angielskiego 2026 - te zadania to pewniaki na maturze

Największy nacisk ma zostać położony na rozumienie tekstu czytanego oraz słuchanego. Uczniowie powinni przygotować się na dłuższe artykuły dotyczące współczesnych problemów społecznych, technologii czy ekologii. Coraz częściej pojawiają się także zadania sprawdzające znajomość idiomów oraz bardziej zaawansowanego słownictwa.

Według nauczycieli języka angielskiego „pewniakami” będą również rozbudowane wypowiedzi pisemne. Na maturze rozszerzonej od lat dominują rozprawki, artykuły oraz recenzje i wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie w 2026 roku. Kluczowe znaczenie będzie miało poprawne argumentowanie swoich opinii oraz stosowanie różnorodnych struktur gramatycznych.

Przecieki - matura z rozszerzonego angielskiego 2026

Część gramatyczno-leksykalna egzaminu rozszerzonego z angielskiego, jak co roku, wywołała duże zainteresowanie. Uczniowie z pewnością zmierzą się z zadaniami sprawdzającymi ich znajomość słowotwórstwa, umiejętność parafrazowania zdań, tłumaczenia fragmentów tekstów, uzupełniania luk oraz dobierania właściwych wyrażeń.

Matura 2026 - przecieki

Choć każdego roku przed rozpoczęciem egzaminu w sieci, zwłaszcza na platformie X, pojawiają się rzekome "przecieki" zadań i arkuszy maturalnych, to nie mają one pokrycia w rzeczywistości i nie należy na nich polegać. Najważniejsze pozostaje regularne rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat i systematyczna nauka słownictwa. To właśnie praktyka i obycie z formą egzaminu mogą przesądzić o wysokim wyniku na maturze rozszerzonej z języka angielskiego.

W sieci pojawiło się już pierwsze zdjęcie tematu rozprawki. Wielu mogło zdziwić się wybraną tematyką, gdyż wbrew przewidywaniom nie dotyczy ekologii ani zagadnienia technologicznego.

siema bo ja dopiero wstałem a tu już temat se chodzi #matura2026 pic.twitter.com/jjDwOOiIRf— Hrabonzcz Maiowy (@HMaiowy) May 7, 2026

Pojawiły się także zdjęcia innych zadań z tegorocznego arkusza.

dzis lekka obsuwa przez jakieś słuchowe paskudztwo #matura2026 pic.twitter.com/wKQfc6za2t— Hrabonzcz Maiowy (@HMaiowy) May 7, 2026

Czy Waszym zdaniem tegoroczna rozszerzona matura z angielskiego była trudniejsza, czy łatwiejsza niż w latach poprzednich?