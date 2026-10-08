Masz lawendę w ogrodzie? Jesienią warto zrobić jedną rzecz, zanim nadejdą pierwsze przymrozki

Jesienią lawenda potrzebuje przygotowania do zimy, ale zbyt intensywne zabiegi mogą jej bardziej zaszkodzić niż pomóc.

Przy przycinaniu warto uważać na zdrewniałe fragmenty pędów i skupić się przede wszystkim na uporządkowaniu rośliny.

Duże znaczenie ma stanowisko — lawenda nie lubi nadmiaru wilgoci, dlatego jesienią szczególnie ważne jest, by woda nie zalegała przy korzeniach.

Młode lub bardziej narażone na chłód egzemplarze można zabezpieczyć przed przymrozkami, pamiętając jednocześnie o zapewnieniu roślinie dostępu powietrza.

Lawendę przycina się przede wszystkim po kwitnieniu, aby zachować zwarty pokrój i pobudzić roślinę do rozkrzewiania. Jesienią trzeba jednak uważać, by nie wykonać zbyt mocnego cięcia w stare, zdrewniałe części. Lawenda nie zawsze dobrze reaguje na takie zabiegi i może mieć problem z wypuszczeniem nowych pędów.

Lawenda - jak i kiedy ją przycinać?

Jeżeli roślina nadal wygląda zdrowo, można ograniczyć się do usunięcia przekwitłych kwiatostanów i delikatnego skrócenia zielonych fragmentów. Ważne, aby nie zostawiać dużej ilości wilgotnych, gnijących resztek wokół podstawy rośliny. Jesienią znacznie większym zagrożeniem niż sam chłód może być bowiem połączenie niskiej temperatury i nadmiaru wilgoci.

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Najważniejsze jest miejsce, w którym lawenda rośnie

Lawenda najlepiej radzi sobie na stanowisku słonecznym i w przepuszczalnym podłożu. Jesienią szczególnie istotne jest, aby woda nie zalegała wokół korzeni. Jeśli gleba w ogrodzie jest ciężka i gliniasta, warto zadbać o lepszy drenaż, ponieważ mokra ziemia może zwiększać ryzyko gnicia korzeni.

Przed pierwszymi silniejszymi przymrozkami można również zabezpieczyć młode lub szczególnie wrażliwe egzemplarze lekką osłoną, zwłaszcza jeśli rosną w miejscu narażonym na zimny wiatr. Nie należy jednak szczelnie owijać całej rośliny materiałem, który zatrzymuje wilgoć. Zabezpieczenie powinno przede wszystkim chronić przed niekorzystnymi warunkami, a jednocześnie pozwalać na cyrkulację powietrza.

Jesienią warto przede wszystkim uporządkować lawendę, ograniczyć nadmiar wilgoci i obserwować prognozy. Zdrowa, dobrze ukorzeniona roślina posadzona w odpowiednim miejscu zwykle znacznie lepiej radzi sobie z zimą niż okaz osłabiony przez przelanie lub nieprawidłowe cięcie.