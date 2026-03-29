Mamy najnowsze prognozy na Wielkanoc 2026. Cioteczka będzie mogła zrzucić płaszczyk

Zaskakujący zwrot akcji. Pogoda na Wielkanoc 2026 z temperaturami do 20 stopni

Wcześniejsze symulacje pogodowe na Wielkanoc 2026 przewidywały chłód, wilgoć, a nawet opady śniegu.

Aktualne dane meteorologiczne wskazują na diametralną zmianę za sprawą antycyklonu, który sprowadzi cieplejsze powietrze.

Istnieje duża szansa na słoneczne, typowo wiosenne święta z temperaturą osiągającą 20 stopni Celsjusza.

Przedstawiamy szczegółowe przewidywania dla największych polskich miast, w tym Warszawy i Krakowa.

Jeszcze niedawno eksperci od pogody ostrzegali przed chłodną i deszczową Wielkanocą. Spodziewano się, że nadciągające zimne masy powietrza podzielą kraj na dwie strefy, drastycznie pogarszając aurę na południu. Zapowiadano intensywne ulewy, a w górach nawet obfite opady śniegu. Obecnie wszystko wskazuje na to, że warunki atmosferyczne będą znacznie przyjemniejsze, niż pierwotnie zakładano.

Najświeższe dane z modeli pogodowych zwiastują poważną zmianę, za którą odpowiada rozległy antycyklon przemieszczający się nad Europą i niosący cieplejsze powietrze. Choć początek nadchodzącego tygodnia może przynieść jeszcze lokalne opady i spadek temperatury, w kolejnych dniach niebo zacznie się przecierać. W poniedziałek 30 marca oraz we wtorek 31 marca w rejonach górskich niewykluczone są jeszcze opady śniegu lub krupy śnieżnej.

Kolejna strefa opadów może pojawić się nad Polską w czwartek 2 kwietnia, jednak nie powinna być intensywna. Już od 1 kwietnia północna część kraju znajdzie się w zasięgu antycyklonu, co zaowocuje powrotem słońca i wyższych temperatur. Ta korzystna aura może utrzymać się aż do samych świąt. W wielu regionach termometry wskażą kilkanaście kresek powyżej zera, a w najcieplejszym momencie dnia lokalnie temperatura może skoczyć nawet do 20 stopni Celsjusza.

W stolicy podczas świątecznego weekendu spodziewana jest słoneczna pogoda z temperaturą rzędu 17 stopni Celsjusza. W Poznaniu synoptycy przewidują niewielkie zachmurzenie i przelotne opady w niedzielę, przy podobnej temperaturze 17 stopni. Krakowska Wielkanoc zapowiada się słonecznie i stosunkowo ciepło, z wartościami dochodzącymi do 16 stopni Celsjusza. We Wrocławiu słupki rtęci mogą powędrować do 18 stopni, natomiast w Gdańsku do 14 stopni. Sprzyjająca pogoda powinna towarzyszyć nam przez całe święta, a drobnego pogorszenia aury można spodziewać się dopiero w Lany Poniedziałek, 6 kwietnia.

Wszystko wskazuje na to, że wbrew początkowym, chłodnym prognozom, tegoroczna Wielkanoc upłynie pod znakiem słonecznej i prawdziwie wiosennej aury, idealnej do rodzinnych spacerów i spędzania czasu na zewnątrz.

