Kontrola nauki jazdy we Wrocławiu. Instruktor z sądowym zakazem szkolił kursanta

Policyjna kontrola pojazdu nauki jazdy we Wrocławiu

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego we Wrocławiu prowadzili działania związane z zabezpieczeniem procesji Bożego Ciała. Na ulicy Dawida mundurowi zatrzymali do kontroli osobowego hyundaia, który należał do jednej ze szkół nauki jazdy. Za kierownicą pojazdu siedział kursant, natomiast na fotelu pasażera znajdował się jego instruktor. Podczas weryfikacji dokumentów i danych w systemach policyjnych funkcjonariusze ujawnili szereg istotnych nieprawidłowości.

Instruktor z zakazem i brak badań technicznych auta

W trakcie sprawdzania statusu 58-letniego instruktora policjanci ustalili, że mężczyzna posiada aktywny zakaz sądowy do kierowania pojazdami mechanicznymi. Dodatkowo kontrola stanu technicznego hyundaia wykazała, że samochód nie posiada aktualnych badań technicznych. W najbliższym czasie mężczyzna usłyszy zarzuty dotyczące niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu oraz popełnionych wykroczeń związanych ze stanem technicznym. Za naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Źródło: Policja.pl