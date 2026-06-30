Koniec z paleniem na balkonach? Posłanka interweniuje w Ministerstwie Zdrowia

Mieszkańcy skarżą się, że dym tytoniowy z sąsiednich balkonów wdziera się do ich mieszkań, co jest szczególnie groźne dla dzieci i osób starszych.

Dotychczasowe odpowiedzi resortu zdrowia wskazywały na brak prac nad nowymi przepisami, jednak posłanka nie rezygnuje z walki o zmiany.

W interpelacji pojawiły się pytania o to, czy ministerstwo analizuje problem, liczy skargi od obywateli i czy rozważa wprowadzenie konkretnych regulacji.

„Problem pozostaje nierozwiązany”. Posłanka ponawia interwencję w sprawie palenia na balkonach

Posłanka Gabriela Lenartowicz ponownie zwróciła się do ministra zdrowia w sprawie, która od lat budzi ogromne emocje wśród mieszkańców bloków. Chodzi o palenie wyrobów tytoniowych na balkonach i tarasach, które dla wielu osób stało się źródłem poważnych uciążliwości. Jak wskazuje autorka interpelacji, do jej biura poselskiego wciąż zgłaszają się obywatele, którzy czują się bezradni wobec dymu tytoniowego wdzierającego się do ich mieszkań.

W piśmie podkreślono, że problem jest szczególnie dotkliwy, gdy sąsiad regularnie pali papierosy, a dym przedostaje się do sąsiednich lokali przez otwarte okna, drzwi balkonowe czy nawet ciągi wentylacyjne. Zdaniem posłanki, ogranicza to możliwość swobodnego korzystania z własnego mieszkania i stanowi zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, seniorów oraz osób cierpiących na choroby układu oddechowego.

Droga sądowa to nie rozwiązanie. Mieszkańcy czują się bezsilni wobec obecnych przepisów

Jednym z głównych problemów, na które zwraca uwagę posłanka Lenartowicz, jest brak skutecznych i łatwo dostępnych środków ochrony prawnej. Obecnie osoby narażone na bierne palenie we własnym domu mogą dochodzić swoich roszczeń jedynie na drodze cywilnej. Taka ścieżka jest jednak dla wielu mieszkańców rozwiązaniem zbyt kosztownym, czasochłonnym i niegwarantującym pozytywnego rezultatu.

Autorka interpelacji przypomina, że w odpowiedziach na jej wcześniejsze pisma w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia informowało, że nie prowadzi prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia ustawowych ograniczeń. Z uwagi na „utrzymujące się zainteresowanie społeczne” posłanka domaga się przedstawienia aktualnego stanowiska resortu.

Czy ministerstwo zacznie liczyć skargi i analizować problem? Konkretne pytania o zmiany

W interpelacji skierowanej do resortu zdrowia znalazł się szereg szczegółowych pytań. Posłanka Gabriela Lenartowicz chce wiedzieć, czy od czasu ostatnich odpowiedzi ministerstwo prowadziło dalsze analizy dotyczące skali problemu palenia na balkonach. Pyta również, czy w latach 2024-2026 do resortu wpłynęły petycje lub skargi od obywateli w tej sprawie i jaka jest ich liczba.

Kluczowe pytania dotyczą jednak przyszłych działań. Posłanka docieka, czy ministerstwo rozważa podjęcie prac legislacyjnych w celu zwiększenia ochrony mieszkańców oraz czy analizowane były rozwiązania prawne obowiązujące w innych krajach Unii Europejskiej. W piśmie poruszono także kwestię ewentualnych rekomendacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz kampanii edukacyjnych na temat szkodliwości biernego palenia.

W podsumowaniu interpelacji posłanka Gabriela Lenartowicz pyta wprost, czy ministerstwo dostrzega potrzebę doprecyzowania obowiązujących przepisów. Chodzi o to, aby mieszkańcy byli skuteczniej chronieni przed długotrwałym narażeniem na dym tytoniowy, który pochodzi z sąsiednich lokali w budynkach wielorodzinnych.