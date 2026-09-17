Koniec wakacji nie kończy sezonu wyjazdowego. Jesienią nocleg nad morzem zarezerwujesz już od 189 zł

Jesienne podróże to krótsze, spontaniczne i tańsze wyjazdy, z noclegami nad Bałtykiem dostępnymi już od 189 zł, a w górach od 199 zł za dobę ze śniadaniem.

Polacy jesienią najczęściej wybierają 2-3 dniowe wyjazdy na odpoczynek, do SPA lub city breaki, z największą popularnością województw zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.

Po sezonie wakacyjnym niższe ceny pozwalają na rezerwację obiektów o wyższym standardzie, np. hoteli 4-5 gwiazdkowych z zapleczem SPA, szczególnie korzystnie nad Bałtykiem.

Bałtyk, góry czy Mazury?

Koniec wakacji nie sprawia, że Polacy rezygnują z podróżowania aż do następnego lata. Jesienią dużą popularnością cieszą się przede wszystkim krótkie, 2- lub 3-dniowe wyjazdy. Ich celem jest najczęściej odpoczynek i regeneracja, pobyt w SPA lub wellness, a także city break połączony ze zwiedzaniem, kulturą i dobrą kuchnią.

Wśród najczęściej wybieranych województw zdecydowanie wyróżnia się Zachodniopomorskie, na które przypada 29,75 proc. rezerwacji. Kolejne miejsca zajmują Dolnośląskie - 16,77 proc., Małopolskie - 14,51 proc. oraz Śląskie – 14,07 proc. Dalej znalazły się Pomorskie z wynikiem 9,35 proc. i Warmińsko-Mazurskie - 3,67 proc. W sumie na sześć wymienionych województw przypada ponad 88 proc. rezerwacji.

Jeśli spojrzeć na konkretne miejscowości, najczęściej wybierany jest Szczyrk - 4,9 proc. rezerwacji. Niewiele mniej przypada na Kołobrzeg - 4,55 proc., a następnie Sarbinowo - 4,04 proc. W czołówce znalazły się również Międzyzdroje oraz Karpacz.

Na bieżąco śledzimy, czego szukają na naszej stronie turyści i widzimy dużą różnorodność. Jedni szukają górskiego wyjazdu i aktywnego wypoczynku, inni wybierają morze, a jeszcze inni stawiają na miejski city break. Najczęściej wyszukiwaną miejscowością jest Zakopane, za nim plasują się Kołobrzeg i Karpacz. Wysoko w zestawieniu znalazły się też Gdańsk, Szklarska Poręba, Międzyzdroje i Świnoujście - mówi Alicja Jagodzińska, E-commerce Manager w Triverna.pl.

Autor: Trivern/ Materiały prasowe

OD SERCA: Podróże

Jesienią można wybrać lepszy standard

Po zakończeniu wakacyjnego szczytu sezonu obiekty noclegowe starają się przyciągnąć gości, dlatego jesienią, zwłaszcza w listopadzie i na początku grudnia, przed okresem świątecznym, można trafić na korzystniejsze ceny. Szczególnie dobrze widać to nad Bałtykiem. Pokój ze śniadaniem można zarezerwować od 189 zł za dobę, natomiast wariant z pełnym wyżywieniem rozpoczyna się od 276 zł.

W górskich miejscowościach ceny startują od 199 zł za pokój ze śniadaniem i od 255 zł za pobyt z wyżywieniem. Na Mazurach trzeba liczyć się z wydatkiem od 292 zł za dobę ze śniadaniem lub od 299 zł w przypadku wyżywienia. Dzięki niższym jesiennym cenom ten sam budżet może pozwolić na wybór obiektu o wyższym standardzie, na przykład hotelu cztero- lub pięciogwiazdkowego z zapleczem SPA i wellness.

Nad Bałtyk po odpoczynek, w góry dla ruchu, do miasta na jesienny city break

Jesienne podróżowanie wygląda nieco inaczej niż wakacyjne. Zamiast tygodniowego urlopu częściej decydujemy się na kilkudniowy wypad, który łatwiej wpasować w codzienne obowiązki. Nad morzem dużym zainteresowaniem cieszą się hotele i resorty oferujące SPA oraz wellness. Góry wybierają zarówno osoby nastawione na spokojny wypoczynek, jak i turyści szukający aktywności. Jesienią chętnie odwiedzamy również miasta. W największych polskich miastach nocleg ze śniadaniem kosztuje od 249 zł w Krakowie i Wrocławiu, od 278 zł w Łodzi, od 302 zł w Poznaniu, od 340 zł w Gdańsku oraz od 370 zł w Warszawie.

Autor: Triverna/ Materiały prasowe

Jesień to zmiana sezonu, a nie jego koniec

Jesienne miesiące nie muszą oznaczać rezygnacji z podróży. Zamiast długiego urlopu można zaplanować kilka dni nad morzem, w górach lub w mieście. Można wybrać spośród wielu atrakcyjnych ofert dają nam możliwość skorzystania z relaksu w SPA, aktywnego wypoczynku, jak i spontanicznych wypadów połączonych z dobrym jedzeniem czy zwiedzaniem.

Mniejszy ruch turystyczny po wakacjach może natomiast sprzyjać znalezieniu obiektu o wyższym standardzie w cenie, która w szczycie sezonu byłaby trudniejsza do osiągnięcia.

Najważniejsze ceny na jesień w Polsce:

Bałtyk : od 189 zł ze śniadaniem

: od 189 zł ze śniadaniem Góry : od 199 zł ze śniadaniem

: od 199 zł ze śniadaniem Mazury : od 292 zł ze śniadaniem

: od 292 zł ze śniadaniem Kraków : od 249 zł ze śniadaniem

: od 249 zł ze śniadaniem Wrocław : od 249 zł ze śniadaniem

: od 249 zł ze śniadaniem Łódź : od 278 zł ze śniadaniem

: od 278 zł ze śniadaniem Poznań : od 302 zł ze śniadaniem

: od 302 zł ze śniadaniem Gdańsk : od 340 zł ze śniadaniem

: od 340 zł ze śniadaniem Warszawa: od 370 zł ze śniadaniem

Jeśli więc czujecie, iż potrzebujecie chwili oddechu, warto zarezerwować krótki wypad i odwiedzić zakątki Polski, które jesienią również mają wiele do zaoferowania.

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