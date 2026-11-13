W astrologii zbliża się wielki koniec. W nocy 14 listopada dwie planety pozwolą nam ruszyć w przód. Te cztery znaki zodiaku poczują największą ulgę

• Dobiega końca długi czas astrologicznych wyzwań, a ruch wsteczny Wenus i Merkurego ustaje już 14 listopada.

• Przez ponad miesiąc zjawiska te powodowały problemy komunikacyjne, wprowadzały zamieszanie w finansach i wystawiały związki na próbę, wymuszając powroty do dawnych spraw.

• Sprawdź, które znaki zodiaku od razu odetchną z ulgą oraz jak spożytkować nadchodzącą równowagę do wykonania kroku naprzód.

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Koniec retrogradacji Wenus i Merkurego 14 listopada. Trudny czas powrotów do przeszłości dobiega końca

Ostatnie tygodnie mogły wprowadzić sporo zamieszania w codziennym funkcjonowaniu. Wszystko zaczęło się 3 października, kiedy planeta Wenus weszła w ruch wsteczny w znaku Skorpiona, by następnie 25 października cofnąć się do Wagi. Pierwsza faza tego zjawiska zwracała uwagę na kwestie zaufania, bliskości oraz wspólnych finansów, natomiast druga skupiała się na harmonii i regułach panujących w związkach. Z kolei 24 października rozpoczął się ruch wsteczny Merkurego. W ujęciu astrologicznym proces ten wymusza weryfikację założonych planów, wznawianie przerwanych dyskusji, a także zachowanie szczególnej ostrożności podczas porozumiewania się, podpisywania dokumentów czy podróżowania. Podsumowując, nałożenie się obu tych zjawisk oznaczało nasilone powracanie nierozwiązanych spraw z przeszłości. Dotyczyło to zarówno dawnych miłości i emocjonalnych podsumowań, jak i nieporozumień oraz zablokowanych kwestii majątkowych. Ten wymagający czas jednak właśnie mija. W nocy 14 listopada obie planety wychodzą z retrogradacji, co pozwoli na stopniowe uporządkowanie spraw, a niektórym znakom zodiaku umożliwi wręcz śmiałe ruszenie do przodu.

Horoskop na koniec retrogradacji Merkurego i Wenus. Te znaki zodiaku odczują największą ulgę

Zakończenie ruchu wstecznego Merkurego i Wenus najsilniej wpłynie na te znaki zodiaku, w których zjawiska te miały miejsce bezpośrednio, a także na znaki pozostające z nimi w mocnych, pełnych napięcia relacjach astrologicznych. W rezultacie największe odprężenie czeka cztery konkretne znaki.

• Skorpion. W tym znaku kończy się dziś ruch wsteczny Merkurego, a wcześniej przez trzy tygodnie w ten sam sposób poruszała się tutaj Wenus. Przyniesie to wyraźny spadek wewnętrznego stresu. Zodiakalne Skorpiony odzyskają trzeźwość osądu, łatwość podejmowania decyzji oraz swobodę w kwestiach prywatnych i majątkowych, które od pierwszych dni października tkwiły w martwym punkcie lub wymagały nieustannych korekt.

• Waga. To bezpośrednio w tym znaku opiekuńcza planeta Wenus zatrzymuje się, by jutro o świcie wznowić ruch prosty. Ostatnie trzy tygodnie mogły przynosić wrażenie blokady w związkach, skłaniać do rozpamiętywania starych rozterek miłosnych oraz podważania słuszności własnych decyzji. Od 14 listopada powróci jednak wewnętrzna harmonia, co ułatwi podjęcie wiążących kroków w sprawach uczuciowych oraz tych związanych z wizerunkiem.

• Byk. Dla tego znaku Wenus również jest planetą patronacką, a główne wydarzenia rozgrywały się w obszarze odpowiedzialnym za związki i umowy, czyli w Skorpionie i Wadze. Wyjście planet z ruchu wstecznego zapewni spokój w bezpośrednich relacjach z ludźmi, a także w sprawach zawodowych i zdrowotnych. Tym samym dobiega końca etap konfliktów z towarzyszami życia oraz wspólnikami w biznesie.

• Baran. Cofająca się w znaku Wagi Wenus stanowiła poważny sprawdzian dla relacji prywatnych i zawodowych, podczas gdy obecność Merkurego w Skorpionie narzucała konieczność prowadzenia wymagających dyskusji o wspólnych finansach i stawianiu granic. Zmiana kierunku ruchu obu planet sprawi, że sprawy i umowy zablokowane pod koniec października wreszcie ruszą do przodu.