Masz rolety? Ten błąd latem popełnia większość. Przez niego w domu robi się jeszcze cieplej

Wiele osób, szukając sposobów na obniżenie temperatury w mieszkaniu bez klimatyzacji, nieświadomie używa dostępnych rozwiązań w sposób, który paradoksalnie przyczynia się do zwiększenia odczuwalnego upału.

Utrzymanie komfortowej temperatury w pomieszczeniach w dużej mierze zależy od codziennych nawyków związanych z wietrzeniem i zarządzaniem dostępem światła słonecznego, a nawet drobne zmiany w tych rutynach mogą przynieść znaczącą ulgę.

Skuteczność popularnych metod ochrony przed nagrzewaniem się wnętrz jest ściśle związana z odpowiednim momentem ich zastosowania, a błędne wyczucie czasu często niweczy ich potencjał.

Wprowadzenie prostego, kosztującego jedynie zmianę nawyku, podejścia do zarządzania dopływem ciepła może znacząco poprawić komfort życia w mieszkaniu podczas letnich upałów.

Utrzymanie przyjemnej temperatury we wnętrzach zależy nie tylko od pogody, ale również od codziennych nawyków. Duże znaczenie ma moment wietrzenia mieszkania, sposób zasłaniania okien oraz to, kiedy wpuszczamy do środka promienie słoneczne. Nawet niewielkie zmiany mogą wyraźnie wpłynąć na komfort podczas gorących dni.

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Nigdy nie rób tego w upały

Choć rolety są jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczania nagrzewania się pomieszczeń, nie wystarczy ich po prostu opuścić. Kluczowe znaczenie ma odpowiedni moment, w którym to zrobimy. Właśnie tutaj wiele osób popełnia ten sam błąd.

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Czy opuszczać rolety w upały?

Najczęstszym błędem jest opuszczanie rolet dopiero wtedy, gdy słońce zdąży już mocno nagrzać wnętrze. Gdy promienie słoneczne przez kilka godzin wpadają przez szyby, ściany, podłogi i meble pochłaniają ciepło, które później oddają jeszcze długo po zachodzie słońca. Rolety warto zasłaniać już rano, zanim słońce zacznie intensywnie operować na okna.

Dzięki temu znacznie mniej ciepła dostanie się do środka. Wieczorem i w nocy, gdy temperatura na zewnątrz spadnie, najlepiej szeroko otworzyć okna i unieść rolety, aby przewietrzyć mieszkanie i schłodzić wnętrza. Takie połączenie pozwala skuteczniej ograniczyć nagrzewanie pomieszczeń nawet bez użycia klimatyzacji.

To prosty nawyk, który nie kosztuje nic, a może wyraźnie poprawić komfort podczas letnich upałów. Wystarczy zmienić porę opuszczania rolet, by w domu było przyjemniej nawet w najbardziej gorące dni.