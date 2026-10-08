Interwencja policji w Wilanowie. Mężczyzna pisał do sztucznej inteligencji o przemocy

Zgłoszenie od służb francuskich o zagrożeniu w Wilanowie

7 października 2026 roku po godzinie 3:00 w nocy funkcjonariusze z Komisariatu Policji Warszawa Wilanów udali się pod wytypowany wcześniej adres. Policjanci otrzymali informację od francuskich służb, które powiadomiły stronę polską o treściach sugerujących planowanie poważnych czynów. Z przekazanych danych wynikało, że sytuacja może wiązać się z zagrożeniem dla zdrowia i życia wielu osób. Na miejscu mundurowi zastali 47-letniego mężczyznę oraz śpiące dziecko.

Rozmowy ze sztuczną inteligencją o metodach okaleczania

Podczas interwencji 47-latek potwierdził policjantom, że prowadził rozmowy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jak wyjaśnił funkcjonariuszom, poruszał w nich różne tematy i tworzył teorie, ale nie zamierzał realizować opisanych planów, ponieważ uważał je za nierealne. System sztucznej inteligencji potraktował jednak te treści jako możliwe rzeczywiste zamiary i wygenerował zgłoszenie. W swoich komunikatach mężczyzna opisywał metody okaleczania i zabijania z użyciem noży, młotka, piły, kija bejsbolowego, a także kwasu i trucizny.

Konsultacja lekarska i obserwacja w szpitalu

Na miejsce zdarzenia wezwano zespół ratownictwa medycznego, który po wstępnej rozmowie i badaniu podjął decyzję o przewiezieniu mężczyzny do szpitala. Po przeprowadzonej konsultacji lekarz zdecydował o przyjęciu 47-latka na oddział w celu dalszej obserwacji. W tym czasie dziecko, które przebywało w mieszkaniu, pozostało pod opieką bliskiej osoby. Policjanci potraktowali sprawę poważnie i sprawdzili ją niezwłocznie, współpracując z ratownikami medycznymi.

Sprawna współpraca międzynarodowych służb

Szybkie przekazanie informacji przez stronę francuską do polskich instytucji pozwoliło policjantom na natychmiastową weryfikację zgłoszenia. Funkcjonariusze podkreślają, że w takich sytuacjach każda wiadomość o możliwym zagrożeniu wymaga podjęcia działań adekwatnych do okoliczności. Dzięki sprawnej współpracy służb udało się niezwłocznie sprawdzić sytuację na miejscu i podjąć odpowiednie kroki wobec autora niepokojących wypowiedzi.

Źródło: Policja.pl