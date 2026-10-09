Interwencja policji w Katowicach. 9-latek wezwał pomoc do swojej mamy

Reakcja 9-letniego chłopca w Katowicach

Pod koniec września 2026 roku na numer alarmowy 112 zadzwonił chłopiec, który przekazał operatorowi niepokojące informacje dotyczące swojej mamy. Z jego relacji wynikało, że kobieta leży na kanapie, nie odpowiada na zadawane pytania i zachowuje się w sposób nietypowy. Na miejsce zgłoszenia natychmiast wysłano zespół ratownictwa medycznego oraz patrol z Komisariatu Policji II w Katowicach. Jako pierwsi pod wskazany adres dotarli mundurowi, którym drzwi do mieszkania otworzył przestraszony 9-latek.

Działania policjantów na miejscu zdarzenia

Funkcjonariusze po wejściu do środka niezwłocznie przystąpili do wykonywania swoich zadań. Jeden z policjantów, który posiada przeszkolenie ratownicze, zajął się potrzebującą pomocy kobietą. W tym samym czasie drugi z mundurowych zaopiekował się dzieckiem i zabrał je do innego pokoju, aby zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego dalsze czynności zostały przejęte przez ratowników, a chłopiec pozostał pod opieką policjantów do czasu, gdy na miejsce dotarł jego starszy brat. Po powrocie do zdrowia kobieta skierowała oficjalne podziękowania za udzieloną pomoc do Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

Edukacja dzieci w zakresie numeru alarmowego 112

Opisana sytuacja stała się dla funkcjonariuszy okazją do przypomnienia, jak istotna jest edukacja najmłodszych w zakresie reagowania na zagrożenia. Dzieci powinny wiedzieć, że w sytuacjach, gdy ktoś w ich otoczeniu nagle źle się poczuje lub przestanie reagować, należy zadzwonić pod numer 112. Policjanci sugerują, aby regularnie rozmawiać z dziećmi o tym, jak przekazywać najważniejsze informacje operatorowi, w tym adres zamieszkania oraz opis tego, co się stało. Właściwa postawa 9-latka z Katowic pokazuje, że przygotowanie dziecka do takich okoliczności może mieć kluczowe znaczenie dla szybkości podjęcia akcji przez służby ratunkowe.

Źródło: Policja.pl