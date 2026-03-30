Ile to jest 52-24:6+8-30:5 =? Uczeń podstawówki rozwiąże w mig, a ty?

Dbanie o kondycję umysłu jest tak samo ważne jak troska o ciało, zapewniając sprawność i koncentrację.

Regularna stymulacja mózgu, np. poprzez łamigłówki matematyczne, poprawia pamięć i elastyczność myślenia.

Sprawdź swoją spostrzegawczość i spróbuj rozwiązać proste działanie matematyczne bez użycia kalkulatora.

W dzisiejszym świecie, pełnym bodźców i nieustannie zmieniających się informacji, łatwo zapomnieć o higienie naszego mózgu. Tak jak dbamy o kondycję fizyczną, trenując ciało, tak samo ważne, a może nawet ważniejsze, jest codzienne ćwiczenie naszego umysłu i trenowanie pamięci. Mózg, podobnie jak mięsień, potrzebuje regularnego wysiłku, aby zachować swoją elastyczność, szybkość przetwarzania informacji i zdolność do zapamiętywania. Regularne angażowanie mózgu w nowe wyzwania przynosi szereg korzyści. Umysł, który jest regularnie stymulowany, staje się bardziej elastyczny w myśleniu, co sprzyja generowaniu nowych pomysłów i znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań. Dlatego warto każdego dnia poświęcać nawet kilka chwil na krótką umysłową gimnastykę.

Zobacz także: Ile to jest (6+2)4:2(6+2)=? Aż 80% osób podaje błędny wynik

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest 52-24:6+8-30:5 =? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Jednym z najprostszych i jednocześnie najskuteczniejszych sposobów na trening pamięci są łamigłówki matematyczne. Rozwiązywanie zagadek, liczenie, szukanie wzorów czy logicznych zależności angażuje różne obszary mózgu, dzięki czemu działa on intensywniej i efektywniej. Co ważne, takie ćwiczenia można wykonywać w dowolnym miejscu i czasie - w domu, w drodze do pracy czy podczas krótkiej przerwy. Nie musicie sięgać po skomplikowane równania, nawet proste działania sprawdzą się znakomicie. Wiecie już, ile to jest 52-24:6+8-30:5 =? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 52-24:6+8-30:5 =? - rozwiązanie krok po kroku

Podczas obliczania nie możemy zapomnieć o kolejności wykonywania działań (najpierw dzielenie, potem dodawanie i odejmowanie w kolejności zapisu od lewej do prawej):

52 - 24 : 6 + 8 - 30 : 5

1. Rozpoczynamy od dzielenia: 24 : 6 = 4

30 : 5 = 6

2. Podstawiamy wynik do naszego działania:

52 - 4 + 8 - 6

3. Następnie przechodzimy do obliczenia odejmowania i dodawania (są to działania rónorzędne, dlatego pamiętamy o kolejności zapisu od lewej do prawej):

52 - 4 = 48

48 + 8 = 56

56 - 6 = 50

Poprawna odpowiedź: 52-24:6+8-30:5 =?

Udało wam się poprawnie obliczyć to działanie? Jeśli tak, należą wam się brawa!