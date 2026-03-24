Ile to jest (6+2)4:2(6+2)=? Aż 80% osób podaje błędny wynik

Justyna Klorek
2026-03-24 9:41

W natłoku codziennych obowiązków często zapominamy o jednym z najważniejszych organów w naszym ciele - mózgu. A przecież to właśnie on odpowiada za nasze myślenie, pamięć, kreatywność i ogólną sprawność umysłową. Dlatego każdego dnia powinniśmy poświęcić chwilę, aby zadbać o jego kondycję i utrzymać go w dobrej formie. Doskonale sprawdzą się do tego wszelkiego rodzaju zagadki i łamigłówki matematyczne. Jesteście gotowi na małą umysłową gimnastykę? Jeśli tak, spróbujcie obliczyć, ile to jest (6+2)4:2(6+2)=?

i

Autor: benzoix/Freepik/ Freepik.com

Jednym z najprzyjemniejszych i najskuteczniejszych sposobów na trening mózgu są łamigłówki matematyczne. Niech nie przeraża Cię słowo "matematyczne" - nie chodzi o skomplikowane równania i wzory, ale o logiczne zagadki, zadania na spostrzegawczość i kreatywne rozwiązywanie problemów. Łamigłówki matematyczne to doskonała gimnastyka dla szarych komórek. Zmuszają nas do myślenia analitycznego, szukania alternatywnych rozwiązań i wychodzenia poza utarte schematy. Regularne rozwiązywanie takich zagadek poprawia koncentrację, pamięć, zdolność logicznego myślenia i szybkość reakcji. Warto więc każdego dnia poświęcić nawet krótką chwilę, i obliczyć proste działanie.

Ile to jest (6+2)4:2(6+2)=?Jedynie 20% osób udaje się podać poprawny wynik bez użycia kalkulatora

Zamiast bezmyślnie przeglądać media społecznościowe, warto poświęć kilka minut dziennie na rozwiązywanie łamigłówek matematycznych. Gwarantujemy, że mózg wam za to podziękuje, a wy poczujecie się nie tylko bardziej sprawni umysłowo, ale również gotowi podjąć codzienne wyzwania. Wiecie już, ile to jest (6+2)4:2(6+2)=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

1. Rozpoczynamy od obliczania wyrażenia w nawiasach:

(6 + 2) = 8 

Równanie teraz wygląda tak: 8 x 4 : 2 x 8 = ?

2. Kolejnym krokiem jest mnożenie i dzielenie (od lewej do prawej):

8 x 4 = 32 

Równanie: 32 : 2 x 8 = ?

32 : 2 = 16 

Równanie: 16 x 8 = ?

16 x 8 = 128

Poprawna odpowiedź: (6+2)4:2(6+2) = 128

Udało wam się podać poprawny wynik? Jeśli tak, należą wam się brawa!

