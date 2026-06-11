Healthy Cities i Nextbike łączą siły! Ruszył rowerowy tydzień pełen aktywności

Rowerowy tydzień to specjalna akcja pełna aktywności, wydarzeń i wspólnych przejazdów, które mają zachęcać do codziennego ruchu i wybierania ekologicznych środków transportu. Z okazji rowerowego tygodnia uczestnicy wyzwania Healthy Cities mogą skorzystać z promocyjnych przejazdów rowerami miejskimi Nextbike. Każdy użytkownik aplikacji ma możliwość odebrania vouchera o wartości 10 zł, który zasili konto i pozwoli wykorzystać środki na przejazdy rowerami Nextbike. Akcja ma zachęcać mieszkańców do aktywnego stylu życia oraz pokazuje, że rower może być wygodnym środkiem codziennego transportu, w drodze do pracy, szkoły czy na spotkania.

Rowerowy tydzień z Nextbike

Rowerowy tydzień zainaugurowany został w poniedziałek, 8 czerwca o godz. 10:00 pod pomnikiem warszawskiej Syrenki przy Bulwarach Wiślanych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Grupy LUX MED, Nextbike oraz ekstremalny rowerzysta Sebastian Nowacki, który rozpoczął swój 6-dniowy rajd po polskich miastach.

W trakcie wyprawy pokona on łącznie blisko 1700 kilometrów, odwiedzając m.in.:

Koszalin,

Wrocław,

Gliwice,

Chorzów,

Katowice.

Finał rowerowego tygodnia odbędzie się 13 czerwca w Warszawie. Sebastian Nowacki wróci do stolicy, gdzie uczestnicy wydarzenia powitają go o godz. 11:00 pod stacją Nextbike przy Belwederze. Następnie organizatorzy zapraszają na wspólny spacer po Łazienkach Królewskich, łącząc w ten sposób aktywność na dwóch kółkach z ideą codziennego liczenia kroków.

Organizatorzy podkreślają, że celem inicjatywy jest promowanie zdrowych nawyków, aktywności fizycznej i bardziej zrównoważonego stylu życia.

Do wyzwania można dołączyć poprzez aplikację Healthy Cities Polska, dostępną w Google Play oraz App Store. Przez cały czas trwania akcji, tj. do końca czerwca można zbierać kroki, korzystać z rowerów miejskich oraz wspólnie budować bardziej aktywne i przyjazne środowisku miasta. Organizatorzy zachęcają, by rowerowy tydzień stał się inspiracją do wprowadzenia codziennej dawki ruchu i wybierania bardziej zrównoważonych form transportu także na co dzień.

Dlaczego warto wybrać rower?

Jazda na rowerze to nie tylko ekologiczny sposób przemieszczania się, to przede wszystkim źródło zdrowia i dobrego samopoczucia.

Regularna jazda na rowerze:

poprawia kondycję i wydolność organizmu – już około 30 minut jazdy 4–5 razy w tygodniu może przynieść pierwsze efekty w postaci większej energii i lepszej wytrzymałości,

wzmacnia mięśnie nóg, pośladków i mięśnie głębokie odpowiedzialne za stabilizację sylwetki,

wspiera pracę serca i układu krążenia – regularna jazda na rowerze pomaga zmniejszać ryzyko chorób serca, otyłości czy cukrzycy,

pomaga redukować stres i napięcie psychiczne, ponieważ aktywność fizyczna obniża poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu,

wspiera utrzymanie prawidłowej masy ciała – aby organizm zaczął efektywnie spalać kalorie, warto jeździć minimum 30 minut z umiarkowaną intensywnością.

Każdy przejechany kilometr i każdy krok w ramach akcji Healthy Cities to realny wkład w lepsze samopoczucie, zdrowszy styl życia i bardziej zielone miasta. Im większe zaangażowanie uczestników, tym większy wpływ projektu na działania społeczne i ekologiczne. Najbardziej aktywne firmy i miasta (które uzbierają najwięcej punktów za aktywność i liczbę kroków) otrzymują środki na zazielenianie przestrzeni miejskich i działania regeneracyjne na rzecz środowiska.

Więcej informacji dostępnych jest na: Healthy Cities - Grupa LUX MED.

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