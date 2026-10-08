Grzejnik jest zimny na dole? Sprawdź, jak poradzić sobie z tym problemem w kilka minut bez pomocy fachowca

Zimny dół grzejnika to częsty znak, że w instalacji zgromadziło się powietrze.

Odpowietrzanie kaloryfera można wykonać samodzielnie, używając klucza do odpowietrzania.

Jeśli po odpowietrzeniu problem nadal występuje, przyczyną może być niskie ciśnienie lub zanieczyszczenia, co wymaga konsultacji ze specjalistą.

Dlaczego grzejnik jest zimny na dole?

Powodów tego, iż dolna część grzejnika jest zimna może być kilka, ale jednym z najczęstszych jest powietrze, które dostało się do instalacji. Taka sytuacja może sprawić, że kaloryfer nie nagrzewa się równomiernie i nie wykorzystuje w pełni swojej powierzchni grzewczej. Zanim więc uznamy, że urządzenie nadaje się do naprawy, warto wykonać prostą czynność konserwacyjną. Odpowietrzenie grzejnika zwykle można zrobić samodzielnie i nie potrzeba do tego skomplikowanych narzędzi.

Jak dobrać grzejnik do pomieszczenia?

Jak odpowietrzyć kaloryfer?

Potrzebny będzie przede wszystkim klucz do odpowietrzania grzejników, a także niewielka miska lub inne naczynie na wodę i ręcznik. Ten ostatni dobrze mieć pod ręką, bo podczas pracy może pojawić się trochę wody. Najpierw wyłącz ogrzewanie i pozwól, aby grzejnik ostygł. To ważne ze względów bezpieczeństwa - przy gorącej instalacji można narazić się na kontakt z bardzo ciepłą wodą. Zawór odpowietrzający zazwyczaj znajduje się w górnej części kaloryfera, z boku. Podstaw pod niego naczynie, a następnie delikatnie odkręć zawór przy pomocy kluczyka. Jeśli w środku rzeczywiście zgromadziło się powietrze, powinno być słychać charakterystyczne syczenie. Nie trzeba odkręcać zaworu mocno. Kiedy przestanie uchodzić powietrze, a zamiast niego zacznie wypływać woda, należy ponownie zakręcić zawór. Warto zrobić to spokojnie i bez używania nadmiernej siły.

Po zakończeniu odpowietrzania można ponownie uruchomić ogrzewanie i po pewnym czasie sprawdzić, czy kaloryfer nagrzewa się bardziej równomiernie. Jeśli problem zniknął, najpewniej przyczyną było powietrze w instalacji. Jeżeli jednak dół grzejnika nadal pozostaje wyraźnie chłodny, przyczyna może być inna. W grę może wchodzić między innymi zbyt niskie ciśnienie w instalacji albo zanieczyszczenia znajdujące się w jej wnętrzu. W takiej sytuacji lepiej nie eksperymentować na własną rękę i skonsultować problem ze specjalistą.

Warto zrobić to przed zimą

Kilka minut poświęconych na kontrolę kaloryferów może oszczędzić późniejszych nerwów, szczególnie gdy temperatura za oknem zacznie gwałtownie spadać. Sprawny grzejnik to nie tylko większy komfort w mieszkaniu, ale również efektywniejsze wykorzystanie energii. Dlatego zanim na dobre rozpocznie się sezon grzewczy, dobrze zajrzeć do swoich kaloryferów i sprawdzić, czy są gotowe na sezon grzewczy.

5