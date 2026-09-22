Francuzi się nimi zajadają. W Polsce nadal rzadko po nie sięgamy, a szkoda, bo wspierają pracę serca i układu krążenia

Choć w Polsce wciąż są kulinarną ciekawostką, jesienią francuskie ulice wypełnia aromat pieczonych kasztanów.

Te jadalne przysmaki, bogate w potas, magnez i witaminy, stanowią nie tylko wyjątkowy smakołyk, ale i wspierają zdrowie serca oraz trawienie.

Poznaj prosty przepis na przygotowanie tego sezonowego specjału i odkryj jego niezwykłe właściwości.

Francuzi je uwielbiają, Polacy dopiero je odkrywają

Kiedy myślimy o kasztanach, najczęściej mamy przed oczami te, które jesienią spadają z drzew w parkach. W tym przypadku trzeba jednak uważać. Zwykłe kasztany z kasztanowca nie nadają się do jedzenia. Na talerzu powinny znaleźć się wyłącznie kasztany jadalne, nazywane również maronami. W krajach południowej Europy są znacznie bardziej popularne niż u nas. We Francji jesienią można spotkać ulicznych sprzedawców oferujących gorące, świeżo pieczone kasztany. Francuzi wykorzystują je także między innymi do przygotowywania deserów i farszów.

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Jesienny przysmak może wspierać serce

Kasztany jadalne zachwycają nie tylko smakiem, ale również zawartością składników mineralnych. Dostarczają między innymi potasu, magnezu, wapnia i fosforu, a także witamin z grupy B oraz witamin C i E. Znajdziemy w nich również sporo błonnika. To właśnie potas i magnez sprawiają, że mogą być wartościowym elementem diety wspierającej prawidłową pracę serca i układu krążenia. Zawartość błonnika z kolei sprzyja prawidłowej pracy jelit. Nie oznacza to oczywiście, że same kasztany zastąpią zdrową dietę czy leczenie, ale jako sezonowy produkt mogą być jej ciekawym uzupełnieniem.

Jak przygotować kasztany w domu?

Ich przyrządzenie jest prostsze, niż mogłoby się wydawać. Najpierw trzeba dokładnie je umyć i osuszyć. Następnie każdy kasztan należy naciąć na skórce, najlepiej tworząc charakterystyczny znak X. Ten krok jest ważny, ponieważ podczas pieczenia zapobiega niekontrolowanemu pękaniu łupiny. Kasztany można następnie ułożyć na blasze i piec przez około 30 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Najlepiej smakują jeszcze ciepłe, kiedy skórka łatwo odchodzi, a środek jest miękki i lekko słodkawy. Można je również ugotować albo uprażyć na patelni czy grillu.

Nie pomyl ich z kasztanami z parku!

Pieczone kasztany mogą być ciekawym sposobem na urozmaicenie jesiennego menu. Są sycące, mają delikatnie orzechowy smak i pasują zarówno do dań wytrawnych, jak i słodkich. Należy jednak pamiętać, że kasztany zbierane jesienią w polskich parkach nie są kasztanami jadalnymi. Pochodzą z kasztanowca zwyczajnego i nie powinny trafiać na talerz. Jadalne marony pochodzą z innego gatunku drzewa - kasztana jadalnego (Castanea sativa). Najbezpieczniej kupować je w sklepach, na targach.

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