Eurowizja 2026 - co to jest Wielka Piątka? Czemu nie ma Hiszpanii? Te państwa mają pewne miejsce w finale

Eurowizja 2026 - Wielka Piątka to dla wielu milionów widzów wciąż nieznany termin. Oglądając show w Wiedniu, warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, o czym tak często wspominają komentatorzy konkursu. Hasło Wielka Piątka Eurowizji pada przynajmniej kilkukrotnie w trakcie trwania półfinałów czy też wielkiego finału Konkursu Piosenki Eurowizji. Zgodnie z regulaminem wydarzenia wykonawcy reprezentujący kraje, które należą do wspomnianej Wielkiej Piątki, nie muszą stresować się podczas półfinałów, bowiem mają zapewnione miejsce w finale. Wielu widzów, którzy nie śledzą konkursu z takim zainteresowaniem jak jego zagorzali fani, zastanawia się, dlaczego akurat to Hiszpania, Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania tworzą tę mistyczną i budzącą wielkie kontrowersje Wielką Piątkę. Ma to związek z wieloletnią historią Konkursu Piosenki Eurowizji.

Wielka Piątka na Eurowizji - co to?

Nawet wierni fani Konkursu Piosenki Eurowizji mają zastrzeżenia względem Wielkiej Piątki. Reprezentanci wspomnianych krajów nierzadko zajmują bardzo niskie pozycje, a i tak mają pewne miejsce w finale wydarzenia. Skąd w ogóle pomysł na utworzenie Wielkiej Piątki? W skład Big Five wchodzą te kraje, które płacą największe składki na rzecz Europejskiej Unii Nadawców. Wiele osób błędnie uważa, że Wielka Piątka to po prostu państwa założycielskie Eurowizji. Nic bardziej mylnego! W rzeczywistości tylko Francja, Niemcy i Włochy były uczestnikami pierwszej w historii odsłony Eurowizji.

Eurowizja 2026 - czemu nie ma Hiszpanii?

Podczas Eurowizji 2026 widzów może zdziwić jeszcze jeden fakt. W tym roku jeden z krajów Wielkiej Piątki zdecydował się na rezygnację z udziału w konkursie. Mowa o Hiszpanii, która dołączyła do bojkotu Eurowizji, ze względu na dopuszczenie Izraela.

