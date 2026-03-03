Quiz ortograficzny. Wiesz, czy w tych wyrazach pisze się "h" czy "ch"?

Ortografia to część języka, która zajmuje się zasadami pisowni wyrazów, to także zmora wszystkich uczniów. Jednak wiedza z tego zakresu, którą w dużej mierze nabywamy już w szkole podstawowej, jest niezbędna do prawidłowego zapisywania słów. W polskim systemie ortograficznym istnieje wiele reguł dotyczących tego, jak należy pisać poszczególne wyrazy, a zapamiętanie wszystkich sprawia wiele problemów, głównie przez to, że polska ortografia opiera się na zasadach historycznych, stąd często zapis pewnych wyrazów może wydawać nam się mało logiczny. Myślicie, że ortografię opanowaliście do perfekcji? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie! Mamy dla was wyrazy, które zawierają "h" i "ch". Wiecie, jak je zapisać?

Quiz z ortografii. Wiesz, czy w tych wyrazach pisze się "h" czy "ch"? Pytanie 1 z 15 Łyżwy do jazdy figurowej to: chalifaksy halifaksy Następne pytanie