Próbna matura z angielskiego. Zobacz odpowiedzi eksperta. Cały arkusz CKE do ściągnięcia [PDF, JPG] 6.03.2026

Matura próbna 2026: język angielski. CKE udostępniła arkusze próbnej matury z języka angielskiego. Egzamin miał pomóc uczniom sprawdzić poziom przygotowania przed właściwą maturą oraz zapoznać się z formą zadań. W arkuszu znalazły się zadania sprawdzające m.in. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, znajomość środków językowych oraz umiejętność napisania krótkiej wypowiedzi.

Arkusze z próbnej matury z języka angielskiego publikujemy poniżej. Artykuł zostanie wkrótce uzupełniony o sugerowane odpowiedzi przygotowane przez eksperta, który przeanalizuje wszystkie zadania z arkusza. Po ich opublikowaniu maturzyści będą mogli porównać swoje rozwiązania i sprawdzić, jak poradzili sobie z próbnym egzaminem.