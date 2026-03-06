Próbna matura z angielskiego. Zobacz odpowiedzi eksperta. Cały arkusz CKE do ściągnięcia [PDF, JPG] 6.03.2026

Jacek Chlewicki
2026-03-06 10:27

Matura próbna z języka angielskiego, poziom podstawowy - piątek 6 marca (6.03). W artykule znajdziesz cały arkusz CKE z języka angielskiego na poziomie podstawowym wraz z sugerowanymi odpowiedziami.

Matura próbna 2026: język angielski. CKE udostępniła arkusze próbnej matury z języka angielskiego. Egzamin miał pomóc uczniom sprawdzić poziom przygotowania przed właściwą maturą oraz zapoznać się z formą zadań. W arkuszu znalazły się zadania sprawdzające m.in. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, znajomość środków językowych oraz umiejętność napisania krótkiej wypowiedzi.

Arkusze z próbnej matury z języka angielskiego publikujemy poniżej. Artykuł zostanie wkrótce uzupełniony o sugerowane odpowiedzi przygotowane przez eksperta, który przeanalizuje wszystkie zadania z arkusza. Po ich opublikowaniu maturzyści będą mogli porównać swoje rozwiązania i sprawdzić, jak poradzili sobie z próbnym egzaminem.

Matura próbna 2026: j. angielski arkusz CKE [6.03.2026]
