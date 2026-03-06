Matura próbna angielski 2026 - ODPOWIEDZI i arkusze CKE. Zobacz gotowe rozwiązania

Piątek 6 marca 2026 to dla tysięcy uczniów ostatnich klas szkół średnich dzień wielkich emocji. To właśnie dziś odbył się próbny egzamin z języka angielskiego, który jest jednym z kluczowych i obowiązkowych testów w trakcie całego maratonu maturalnego. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 9:00, a na rozwiązanie zadań z arkusza CKE maturzyści mieli 120 minut. Emocje po wyjściu z sali egzaminacyjnej są ogromne, a stres miesza się z niepewnością. Pytanie "jak mi poszło?" kołacze się w głowie każdego maturzysty. Nic dziwnego, że matura próbna z angielskiego 2026 i poprawne odpowiedzi to obecnie jedne z najczęściej wyszukiwanych fraz w internecie. Wszyscy chcą jak najszybciej zweryfikować swoje rozwiązania!

Matura próbna angielski 2026 - arkusze CKE

Tegoroczni absolwenci liceów i techników kontynuują swoje marcowe zmagania egzaminacyjne. W arkuszu z języka angielskiego, przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, znalazły się zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem oraz znajomość środków językowych. Jak co roku, wiele emocji wzbudziła forma pisemna – rozprawka, która wymagała nie tylko bogatego słownictwa, ale i umiejętności logicznej argumentacji. Wielu maturzystów przyznaje, że to właśnie zadania otwarte i praca pisemna okazały się najbardziej wymagające.

Zanim uczniowie zasiedli do arkuszy z języka angielskiego, w czwartek 5 marca mierzyli się z "królową nauk" – matematyką. Egzamin ten, przez wielu uważany za najtrudniejszy, trwał 180 minut i składał się zarówno z zadań zamkniętych, jak i otwartych. Pojawiły się zadania dotyczące funkcji liniowych i kwadratowych, ciągów, trygonometrii, logarytmów oraz geometrii. Jak co roku, najwięcej trudności i dyskusji wzbudziły zadania otwarte, które wymagały nie tylko poprawnego wyniku, ale i szczegółowego uzasadnienia toku myślenia.

Próbna matura to doskonała okazja, by sprawdzić swoją wiedzę i oswoić się ze stresem przed tym najważniejszym egzaminem w życiu, który czeka ich już za kilka miesięcy. Zobacz cały arkusz CKE z próbnej matury z języka angielskiego 2026.

Matura próbna 2026 angielski - ODPOWIEDZI

Chcesz jak najszybciej poznać wyniki i sprawdzić, ile punktów udało Ci się zdobyć? Specjalnie dla was publikujemy sugerowane odpowiedzi z próbnej matury z języka angielskiego 2026. Dzięki nim będziecie mogli dokładnie przeanalizować swój arkusz CKE i sprawdzić, które zadania rozwiązaliście poprawnie. To także świetna szansa, by zobaczyć, jak należało podejść do zadań, które sprawiły wam trudność. Pamiętajcie, że wynik z matury próbnej nie wpłynie na waszą ocenę końcową, ale jest bezcenną wskazówką, nad czym warto jeszcze popracować. Proponowane odpowiedzi, przygotowane przez doświadczonych nauczycieli języka angielskiego, znajdziecie w galerii dołączonej do tego artykułu. Sprawdźcie, jak należało rozwiązać zadania.

