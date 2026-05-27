Dlaczego Dzień Dziecka obchodzimy 1 czerwca? Historia tego świeta może zaskoczyć!

Natalia Musiał
2026-05-27 16:10

1 czerwca to data, którą zna każde dziecko i każdy rodzic w Polsce. Choć kojarzy się z lodami, prezentami i zabawą, jej początki mają silny związek z historią i wielką polityką. Sprawdzamy, dlaczego to właśnie ten dzień stał się symbolem dbania o najmłodszych i czy zawsze świętowaliśmy w czerwcu.

Dlaczego świętujemy 1 czerwca? Krótka historia Dnia Dziecka w Polsce

W 2026 roku Dzień Dziecka wypada w poniedziałek, co daje rodzicom i opiekunom świetną okazję do zaplanowania atrakcji już w poprzedzający weekend. Choć dziś data 1 czerwca wydaje się nam zupełnie naturalna, jej wybór wcale nie był oczywisty. Decyzja o ustanowieniu Międzynarodowego Dnia Dziecka zapadła w 1949 roku podczas kongresu Światowej Federacji Kobiet Demokratycznych w Moskwie. Głównym celem było zwrócenie uwagi świata na potrzebę ochrony dzieci przed skutkami wojen i zapewnienie im bezpieczeństwa.

W Polsce pierwsze obchody pod tą datą zorganizowano w 1950 roku. W tamtym okresie święto miało specyficzny wydźwięk ideologiczny – powiązano je ze zbieraniem podpisów pod Apelem sztokholmskim, który wzywał do zakazu broni atomowej. Mimo politycznego kontekstu, inicjatywa szybko zyskała społeczną akceptację. Od 1952 roku 1 czerwca zyskał status oficjalnego święta państwowego i na stałe wpisał się w polski kalendarz jako moment celebracji dzieciństwa.

Nie zawsze był to czerwiec. Kiedy obchodzono Święto Dziecka przed wojną?

Warto wiedzieć, że tradycja celebrowania dnia najmłodszych w Polsce jest znacznie starsza niż okres powojenny. Już od 1929 roku z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem obchodzono w naszym kraju Święto Dziecka. Wybrano wtedy zupełnie inny termin – 22 września. Był to czas po zakończeniu prac polowych, co ułatwiało organizację lokalnych uroczystości oraz zbiórek darów dla dzieci z najuboższych rodzin.

Przedwojenne obchody miały swój unikalny, uroczysty charakter. Dzień ten zaczynał się zazwyczaj od mszy w kościołach, po których w szkołach i świetlicach odbywały się akademie, przedstawienia oraz wspólne śpiewy. Organizowano wycieczki krajoznawcze, a dzięki publicznym zbiórkom funduszy dzieci mogły liczyć na darmowe słodycze i skromne upominki. Choć data była inna, idea pozostała taka sama: przypomnienie dorosłym o prawach dzieci i potrzebie troski o ich rozwój.

Kiedy przypada Dzień Dziecka na świecie? Różnice w kalendarzach

Choć w Polsce przyzwyczailiśmy się do czerwcowej daty, nie jest ona uniwersalna dla całego świata. Organizacja Narodów Zjednoczonych promuje Powszechny Dzień Dziecka, który przypada 20 listopada. Data ta upamiętnia ważne wydarzenia prawne: rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku oraz przyjęcie Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku. Wiele krajów zachodnich oficjalnie świętuje właśnie pod koniec jesieni.

Kalendarz obchodów jest zaskakująco różnorodny w zależności od regionu i tradycji. W Turcji dzieci świętują już 23 kwietnia, co wiąże się z rocznicą powołania pierwszego zgromadzenia narodowego. W Japonii 5 maja obchodzone jest święto wszystkich dzieci, podczas którego nad domami wywiesza się kolorowe proporce w kształcie karpi. Ciekawe różnice istniały również w Niemczech – w dawnej NRD świętowano 1 czerwca, natomiast w RFN 20 września. Obecnie u naszych sąsiadów często spotyka się obchody w obu tych terminach.

Dzień Dziecka w Polsce obecnie – tradycje i nowości

Dzisiejsze świętowanie w Polsce to przede wszystkim radość, zabawa i czas spędzany z najbliższymi. W szkołach zamiast standardowych lekcji organizowane są dni sportu, pikniki, festyny i wyjścia do kina czy muzeów. Rodzice starają się sprawić swoim pociechom prezenty, zabrać je na lody lub zaplanować rodzinną wycieczkę. To jeden z niewielu dni w roku, kiedy głos dzieci jest słyszany tak wyraźnie, a ich potrzeby stają się priorytetem dla całego społeczeństwa.

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich tradycji związanych z tą datą jest Sejm Dzieci i Młodzieży. Od 1994 roku, właśnie 1 czerwca, młodzi radni z całej Polski zasiadają w ławach sejmowych przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. To unikalna w skali Europy inicjatywa, która pozwala młodym ludziom dyskutować o ważnych sprawach społecznych i uczyć się podstaw demokracji. Pokazuje to, że Dzień Dziecka to nie tylko beztroska zabawa, ale również budowanie świadomości obywatelskiej wśród najmłodszych.

