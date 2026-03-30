Dzbanki filtrujące wodę uwalniają mikroplastik. Chemiczka Sylwia Panek alarmuje w sprawie popularnego kuchennego sprzętu

Sprzęt do oczyszczania kranówki skrywa groźną tajemnicę związaną z tworzywami sztucznymi.

Ekspertka z dziedziny chemii Sylwia Panek bije na alarm w związku z przenikaniem cząsteczek mikroplastiku do spożywanego płynu.

Zakup szklanego naczynia nie załatwia sprawy, ponieważ same wkłady oczyszczające nadal produkuje się z syntetycznych materiałów.

Zrozumienie mechanizmu uwalniania się szkodliwych substancji pozwala na podjęcie właściwych decyzji konsumenckich w trosce o organizm.

Dlaczego dzbanki filtrujące wodę uwalniają mikroplastik?

Polacy chętnie sięgają po dzbanki filtrujące poprawiające parametry kranówki. Sprzęt ten kusi niską ceną oraz banalną obsługą, a od wielu lat funkcjonuje w świadomości społecznej jako idealny zamiennik dla sklepowych wód w jednorazowych opakowaniach. Mechanizm działania większości modeli opiera się na prostym procesie grawitacyjnym. Płyn trafia do górnej komory i powoli przepływa przez specjalistyczny wkład zatrzymujący niepożądane substancje. Moduły te zbudowane są z warstw zawierających węgiel aktywny, żywicę jonowymienną oraz precyzyjne siatki. Choć tego typu asortyment uchodzi za produkt sprzyjający ekologii poprzez redukcję śmieci, rzeczywistość bezlitośnie weryfikuje rzekomą całkowitą nieszkodliwość tych urządzeń dla ludzkiego organizmu. Chemiczka Sylwia Panek wprost wskazuje na poważne zagrożenie wynikające z powszechnego wykorzystywania tworzyw sztucznych do produkcji tych naczyń.

Chemiczka Sylwia Panek ostrzega przed plastikowymi wkładami

Specjalistka prowadząca w sieci profil @wzdrowymdomu poruszyła temat kryteriów doboru odpowiedniego dzbanka do filtrowania wody. Chemiczka obnaża słabość większości dostępnych na rynku modeli, które w całości odlane są z plastiku. Taka konstrukcja sprzyja przedostawaniu się mikroskopijnych drobinek do przefiltrowanej cieczy. Zakup szklanego naczynia stanowi zaledwie częściowe wyjście z tej trudnej sytuacji. Zasadniczy problem tkwi w samym module oczyszczającym, który producenci bez wyjątku wytwarzają z syntetycznych polimerów.

Warto wiedzieć jedno: wkład na wodę do filtrowania i filtry są zawsze plastikowe. Nawet jeśli korpus dzbanka jest szklany (…) A plastik to potencjalne źródło mikroplastiku, szczególnie przy długim kontakcie z wodą

Zdecydowane stanowisko w tej sprawie zaprezentowała ekspertka w swoim internetowym wpisie.

