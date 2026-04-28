Ten płyn wlej w otwory w trawniku. Turkuć podjadek zniknie z ogrodu w mgnieniu oka

Woda i płyn do naczyń to niezawodna broń na turkucia podjadka. Ucieka z trawnika

Turkuć podjadek, który sieje spustoszenie na naszych działkach, to jednocześnie jeden z największych owadów występujących w Polsce. Jego długość może przekraczać 6 centymetrów, a rozpiętość osiągać ponad 4 centymetry. Nazwa insekta to zbitka dwóch jego charakterystycznych cech. Słowo „turkuć” odnosi się do dźwięków, jakie wydaje pocierając o siebie fragmenty ciała – mechanizm ten przypomina cykanie świerszcza. Z kolei człon „podjadek” wprost wskazuje na jego główną czynność, czyli zjadanie roślin. Niestety owad ten z równym apetytem pożera cenne uprawy, co i chwasty. Z punktu widzenia ogrodnika to bardzo groźny szkodnik, dlatego natychmiastowa reakcja jest kluczowa. Szybko się mnoży, znosi trudne warunki pogodowe i niszczy starannie pielęgnowane rabaty. Gdy tylko zauważysz ślady jego obecności, przystąp do działania. Jedna z internautek zaproponowała świetne rozwiązanie – wymieszanie wody z płynem do naczyń. Zastosowanie tej prostej receptury bezpośrednio w tunelach trawnika zmusza owady do natychmiastowej ucieczki.

Sprawdzony przepis na środek odstraszający. Jak go przygotować?

Roztwór wody i detergentu do naczyń to metoda ceniona przez ogrodników zmagających się z turkuciem podjadkiem. Procedura jest banalnie prosta: w pięciu litrach wody należy rozpuścić dwie do trzech łyżek płynu do mycia naczyń, najlepiej wariantu bezzapachowego. Tak przygotowaną mieszankę wystarczy wlać prosto do wydrążonych przez szkodnika dziur. Czynność tę trzeba powtarzać za każdym razem, gdy zlokalizujemy nowe ślady aktywności owada. Zastosowanie płynu zmienia napięcie powierzchniowe, ułatwiając wodzie penetrację korytarzy i fizyczne podrażnienie turkucia. Tracąc możliwość swobodnego oddychania, szkodnik pospiesznie wychodzi na wierzch.

Alternatywne metody walki ze szkodnikiem. Co jeszcze odstraszy turkucia podjadka?

Zastosowanie płynu i wody to nie jedyna droga do ochrony ogrodu. Szczególnie cenne lub delikatne okazy, takie jak młode warzywa czy drzewka owocowe, można zabezpieczyć, wkopywując w ziemię drobną siatkę, która powinna odrobinę wystawać ponad poziom gruntu. Dobrą taktyką jest również sadzenie określonych gatunków roślin. Turkuć podjadek omija szerokim łukiem aksamitki, czosnek, bazylię oraz nagietki, które naturalnie wydzielają odstręczające go substancje. Warto także wspierać obecność naturalnych sprzymierzeńców w ogrodzie – jeży, drapieżnych ptaków czy larw muchówek. Dodatkowo owady te są wyczulone na drgania i hałas. Skutecznym, mechanicznym straszakiem mogą być wbite w ziemię metalowe pręty z zawieszonymi puszkami – wiatr wprawi je w ruch, a dźwięki zmuszą turkucie do ucieczki. Na koniec pozostaje opcja pułapki własnej roboty. Zakopany w ziemi słoik z wodą i odrobiną piwa zwabi turkucia zapachem, a z takiej zasadzki owad już się nie wydostanie.

