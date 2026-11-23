W nowej gazetce Biedronki pojawiły się promocje na produkty spożywcze, które mogą przydać się podczas codziennych zakupów.

Wśród przecenionych artykułów znalazły się między innymi masło, owoce, warzywa i mięso.

Niektóre oferty wymagają skorzystania z karty lub aplikacji, dlatego przed zakupami warto sprawdzić szczegółowe warunki.

Część promocji obowiązuje tylko przez kilka dni, a pozostałe można znaleźć w gazetce ważnej do końca tygodnia.

Promocje w Biedronce na koniec listopada

Gazetka obowiązująca od 23 do 28 listopada 2026 roku zawiera kilka interesujących ofert. Jedną z nich jest promocja na masło Ekstra z Polskiej Mleczarni lub masło Ekstra Polmlek. Produkt można kupić za 2,99 zł przy spełnieniu warunku wskazanego w ofercie, czyli skorzystaniu z karty Moja Biedronka. Wśród propozycji znalazły się również pomarańcze deserowe w cenie 3,99 zł za kilogram oraz filet z indyka pakowany próżniowo za 19,99 zł za kilogram. Obie oferty, podobnie jak promocja na pomidory śliwkowe, obowiązują od 23 do 25 listopada.

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1+1 gratis i 2+2 gratis w Biedronce

Osoby, które planują kupić więcej produktów, mogą zainteresować się akcją 1+1 gratis na pomidory śliwkowe. W gazetce wskazano cenę 4,49 zł za opakowanie. Warto dokładnie sprawdzić zasady naliczania rabatu przy kasie, aby uniknąć nieporozumień. Biedronka przygotowała również promocje 2+2 gratis na wybrane produkty. Akcja obejmuje między innymi paczkowane kabanosy, oleje oraz karmy i przysmaki dla zwierząt marki Felix. To propozycja szczególnie interesująca dla osób, które regularnie kupują te artykuły i mogą wykorzystać większy zapas.

Do kiedy obowiązują promocje w Biedronce?

Główna gazetka obowiązuje od 23 do 28 listopada 2026 roku, jednak niektóre przeceny mają krótszy termin ważności. Dotyczy to między innymi pomarańczy, pomidorów i filetu z indyka, których promocyjne ceny przewidziano do 25 listopada.

Przed wyjściem do sklepu warto sprawdzić aktualną gazetkę oraz warunki poszczególnych akcji. Znaczenie mogą mieć między innymi konieczność zeskanowania karty Moja Biedronka, limit sztuk lub zakup określonej liczby produktów. Trzeba też pamiętać, że dostępność towaru może różnić się w zależności od sklepu.