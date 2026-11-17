W czasach PRL-u istniał pewien zestaw imion, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Rodzice chętnie wybierali tradycyjne, dźwięczne imiona o polskim brzmieniu, często inspirowane literaturą, filmem lub postaciami znanymi z życia publicznego. Niektóre kojarzyły się z ikonami estrady czy kina, co dodatkowo zwiększało ich popularność. Dziś jednak wiele z nich odchodzi w zapomnienie, ustępując miejsca bardziej współczesnym i międzynarodowym wyborom.

To naturalne, że trendy zmieniają się nie tylko pod wpływem kultury i mody, ale także na skutek społecznych i pokoleniowych przemian. Tak jest też w tym przypadku.

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Imię Maryla

Imię Maryla, w czasach PRL-u cieszyło się dużym uznaniem i było często nadawane dziewczynkom. Kojarzyło się z ciepłem, tradycją i kobiecością, a swoją popularność zawdzięczało m.in. znanej postaci z polskiej sceny muzycznej - Maryli Rodowicz. Wiele dziewczynek otrzymywało to imię z nadzieją, że ich życie będzie równie barwne i pełne energii, jak artystki.

Obecnie jednak imię to rzadko spotykane jest na porodówkach. Jak pokazują dane, w 2024 roku to imię otrzymało zaledwie kilka dziewczynek w całej Polsce. W dobie popularności imion takich jak Zuzanna, Julia czy Maja, Maryla stała się reliktem przeszłości. Młodzi rodzice coraz rzadziej sięgają po imiona, które mocno kojarzą się z minionymi dekadami, zamiast tego wybierając te, które brzmią bardziej uniwersalnie i nowocześnie.

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