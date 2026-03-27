Bezpieczne kolory odchodzą do lamusa. Lara Gessler zachwyciła stylizacją w jednym z najmodniejszych odcieni tej wiosny

Wiosna 2026 przynosi rewolucję w modzie - stonowane kolory ustępują miejsca energetycznym barwom.

To najmodniejszy odcień sezonu, symbolizujący świeżość i pewność siebie.

Lara Gessler zachwyciła w stylizacji w tym kolorze, łącząc nowoczesny krój z cytrynowymi akcentami.

Jeśli myśleliście, że tegoroczna wiosna będzie kontynuacją stonowanych beży, delikatnych pasteli i klasycznych szarości, to musimy was zaskoczyć! W modzie nadszedł czas na prawdziwą rewolucję kolorystyczną. Projektanci i trendsetterzy jednogłośnie ogłaszają koniec ery subtelnych odcieni. Tej wiosny stonowane kolory w stylizacjach i dodatkach odchodzą w zapomnienie, ustępując miejsca wyrazistym, nasyconym barwom, które mają za zadanie ożywić naszą garderobę i dodać energii codziennym outfitom. Jednym z najmodniejszych kolorów nadchodzących miesięcy będzie bez wątpienia "Electric Blue" - wyrazisty, nasycony odcień niebieskiego, który symbolizuje świeżość, pewność siebie i nowoczesność.

"Electric Blue" - to prawdziwy hit tej wiosny. Lara Gessler już go nosi

Ten trend zdążył już podbić serca gwiazd i influencerów. Jedną z osób, która postawiła na ten odważny kolor, jest Lara Gessler. Jej stylizacja, w której pokazała się na evencie kilka dni temu, szybko przyciągnęła uwagę mediów i fanów, wywołując prawdziwą furorę w sieci. Gessler, która słynie z ekstrawaganckich stylizacji, tym razem postawiła na ubiór, który był połączeniem dłuższej kurtki i sukienki. Intensywny kolor w połączeniu z nowoczesnym krojem sprawił, że całość wyglądała niezwykle świeżo i stylowo. Do swojej stylizacji Gessler dobrała torebkę, w innym, nasyconym i niezwykle popularnym kolorze tej wiosny, a mianowicie cytrynowej żółci.

"Electric Blue" to propozycja dla osób, które nie boją się wyróżniać i chcą dodać swoim outfitom energii. Może pojawiać się zarówno w total lookach, jak i w postaci mocnych akcentów - torebek, butów czy biżuterii. Jedno jest pewne: tej wiosny dominować będą żywe i nasycone barwy.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak w stylizacji w odcieniu "Electric Blue" prezentowała się Lara Gessler.

11