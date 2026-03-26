To będzie najmodniejszy kolor tej wiosny. Kasia Cichopek i Justyna Steczkowska już go noszą

Wiosna to czas odświeżenia garderoby i postawienia na energetyczne kolory.

To najmodniejszy odcień sezonu, symbolizujący radość i świeżość.

Kasia Cichopek i Justyna Steczkowska już prezentują stylizacje w tym trendowym kolorze.

Wraz z nadejściem wiosny naturalnie sięgamy po stylizacje w kolorach, które kojarzą się z budzącą się do życia przyrodą. Po miesiącach dominacji ciemnych, zimowych barw garderoba zaczyna się rozjaśniać - pojawiają się pastele, świeże zielenie, błękity i ciepłe odcienie żółci. To właśnie kolory stają się jednym z najprostszych sposobów na odświeżenie stylu i dodanie sobie energii na nowy sezon. Tej wiosny, bezsprzecznie królować będzie cytrynowa żółć – barwa pełna słońca, radości i świeżości. Ten energetyczny kolor, kojarzący się z kwitnącymi forsycjami, radosnymi żonkilami i oczywiście soczystymi cytrynami, doskonale wpisuje się w wiosenną aurę, dodając stylizacjom lekkości i optymizmu.

Cytrynowa żółć to najmodniejszy odcień tej wiosny. Zobaczy, jak stylizują go Cichopek i Steczkowska

Cytrynowa żółć to odcień, który ma moc rozjaśniania cery, dodawania blasku i przyciągania spojrzeń. Jest na tyle wyrazisty, że nawet drobny akcent w tym kolorze potrafi całkowicie odmienić look, nadając mu modowego sznytu. Nic więc dziwnego, że ten promienny odcień szybko podbił serca gwiazd i celebrytów, stając się obowiązkowym elementem ich wiosennych stylizacji. Wśród polskich ikon stylu, które już dumnie prezentują cytrynową żółć, znalazła się prezenterka Kasia Cichopek, która w niedzielę, 22 marca, zaprezentowała się w krótkim żakiecie w tym właśnie odcieniu podczas wydania programu śniadaniowego "halo tu Polsat". Justyna Steczkowska, która słynie nie tylko z wyznaczania modowych trendów, ale również zamiłowania do elegancji zaprezentowała się w sukni w tym energetycznym kolorze podczas eventu z okazji pierwszych urodzin marki Hdrey. Na swoim profilu na Instagramie także mogliśmy ją zobaczyć w eleganckim garniturze w tym trendowym odcieniu, a także w spektakularnym, cekinowym kombinezonie, w którym udała się na nagrania do programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Zarówno Kasia Cichopek, jak i Justyna Steczkowska, znane z umiejętności adaptowania trendów do własnego stylu, udowadniają, że cytrynowa żółć ma wiele twarzy i doskonale sprawdza się w różnych kontekstach.

Jak nosić cytrynową żółć tej wiosny?

Dla odważnych i pewnych siebie, cytrynowy total look to strzał w dziesiątkę. Elegancki garnitur, zwiewna sukienka maxi czy kombinezon w tym odcieniu z pewnością przyciągną wszystkie spojrzenia. Wystarczy zainspirować się stylizacjami Justyny Steczkowskiej! Jeśli nie jesteś przekonana, aby założyć total look, zacznij od dodatków. Torebka, buty, apaszka, a nawet biżuteria w tym kolorze, ożywią każdą, nawet najbardziej stonowaną stylizację. Cytrynowa żółć świetnie komponuje się z bielą, beżem, szarością czy granatem. Takie połączenia sprawią, że stylizacja będzie świeża, elegancka i nowoczesna. Właśnie na połączenie żółci z bielą postawiła w swojej stylizacji Kasia Cichopek. Krótki żakiet z zaznaczoną linią ramion, który zestawiła z basicowym T-shirtem i eleganckimi spodniami, dodał jej stylizacji świeżości i dziewczęcego uroku. Cytrynowa żółć doskonale wygląda w towarzystwie innych pastelowych odcieni, takich jak mięta, pudrowy róż czy lawenda, tworząc subtelne i romantyczne stylizacje. Nie bój się eksperymentować i wprowadzić odrobiny słońca do swojej garderoby. Cytrynowa żółć to kolor, który symbolizuje radość, optymizm i energię, a tej wiosny będzie absolutnym hitem.

