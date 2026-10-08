Akcja CBŚP w Częstochowie. Przejęli majątek uczelni wart 29 mln zł

Mechanizm przejęcia kontroli nad częstochowską uczelnią

Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy CBŚP oraz Prokuraturę Okręgową w Częstochowie dotyczy aktywności grupy w latach 2023–2026. Zgromadzony materiał wskazuje, że sposób przejęcia majątku placówki opierał się na wykorzystaniu przerobionego dokumentu. Podejrzani mieli posłużyć się nim w sierpniu 2023 roku w jednej z kancelarii notarialnych na terenie Warszawy. Dokument ten informował o powołaniu jednego z mężczyzn do rady organu założycielskiego uczelni, co pozwoliło grupie na przejęcie władzy w strukturach i odwołanie dotychczasowego rektora.

Milionowe kwoty na kontach i oszustwa wobec najemców

Według ustaleń śledczych grupa przywłaszczyła prawa majątkowe do nieruchomości wycenianych na około 29 mln zł oraz przejęła środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych. Mowa o kwotach rzędu 5,5 mln zł oraz około 300 tys. euro. Kolejny element postępowania dotyczy wprowadzania w błąd najemców lokali w siedzibie uczelni, co do uprawnień do pobierania od nich opłat. Spowodowało to straty u najemców w wysokości około 4 mln zł. Dodatkowo śledczy wyliczyli, że firmy leasingowe przy zawieraniu umów na pojazdy straciły około 3,5 mln zł.

Zarzuty i tymczasowe aresztowania dla członków grupy

Podczas akcji funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 10 osób, które zostały doprowadzone do prokuratury. 2 mężczyzn usłyszało zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a pozostałym 8 osobom zarzucono udział w tej grupie. Katalog przedstawionych zarzutów obejmuje również pranie pieniędzy, oszustwa oraz posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami. Sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 3 podejrzanych. Za zarzucane przestępstwa zatrzymanym osobom grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl