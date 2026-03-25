Zwrot akcji w "M jak miłość". Majka rzuca Tomasza z zazdrości o nową przyjaciółkę Mateusza

Majka w "M jak miłość" odkryje swoje prawdziwe uczucia do Mateusza

Sfera uczuciowa młodego Mostowiaka ulegnie gwałtownej metamorfozie za sprawą pewnej siebie Bogny, która bez skrępowania zacznie adorować kolegę. Nowa znajoma nie będzie ukrywać swoich zamiarów wobec przystojnego żaka, a jednocześnie szybko zauważy stałą obecność Majki w jego otoczeniu. Choć koleżanka z jednostki wojskowej oficjalnie wciąż jest w związku z Tomaszem, powoli zacznie rozumieć własne pragnienia. Dotrze do niej, że obecny partner nie potrafi zapewnić jej wsparcia i czułości, którymi od dawna obdarza ją wnuk seniorki rodu Mostowiaków. Dziewczyna wreszcie zdefiniuje swoje uczucia, jednak może okazać się, że na odpowiedni krok jest już za późno.

Pojawienie się Bogny wzbudzi zazdrość u Majki

To właśnie wkroczenie do akcji odważnej rywalki zmotywuje Majkę do skonfrontowania się z własnymi, głęboko ukrywanymi emocjami. Bohaterka otwarcie zakomunikuje Mateuszowi, że definitywnie kończy relację z Tomaszem. Student podejdzie do tych rewelacji z ogromnym dystansem, ponieważ jego przyjaciółka już wielokrotnie zapowiadała odejście od niewiernego chłopaka, po czym zawsze do niego wracała. Wiele wskazuje jednak na to, że tym razem decyzja jest ostateczna, a dziewczyna nie ma zamiaru dłużej trwać u boku kogoś, kto nie traktuje jej priorytetowo.

Jak potoczą się losy Mateusza Mostowiaka z "M jak miłość"

Choć relacja z Majką nie jest w pełni przekreślona, młody mężczyzna z pewnością ulegnie urokowi nowej koleżanki. Wynika to z faktu, że Bogna bez żadnych ogródek wyzna mu swoje szczere zainteresowanie. To, czy wieloletnia przyjaciółka podejmie w tej sytuacji radykalne kroki, by zawalczyć o serce Mostowiaka, stanie się całkowicie jasne w nadchodzących odcinkach.

