Zuzia z Hotelu Paradise o zaręczynach z Krystianem. Zdradziła plan na życie 

Zuzia i Krystian z „Hotelu Paradise” są razem po programie

12. edycja „Hotelu Paradise” została nagrana zimą w Tajlandii, a od zakończenia zdjęć minęło już kilka miesięcy. Wiele relacji, które wydawały się bardzo mocne, nie przetrwało próby czasu. Dotyczy to między innymi zwycięzców programu, Dominiki i Marcela, którzy po powrocie do Polski nie stworzyli związku.

Zupełnie inaczej potoczyły się losy Zuzi i Krystiana. Uczestniczka dołączyła do programu w trakcie sezonu, a Krystian wcześniej próbował budować relację z Oliwką. Dopiero pojawienie się Zuzi sprawiło jednak, że między nimi pojawiło się prawdziwe uczucie. Oboje mieszkają w Warszawie i już wiadomo, że po zakończeniu nagrań ich kontakt nie urwał się. Wręcz przeciwnie – para nadal jest razem i chętnie pokazuje wspólne chwile w mediach społecznościowych.

Zuzia z „Hotelu Paradise” marzy o zaręczynach i ślubie

W rozmowie dla TVN Zuzia została zapytana o to, jak wyobraża sobie swoją przyszłość u boku Krystiana. Uczestniczka nie ukrywa, że ma bardzo konkretne marzenia.

– Takie wymarzone życie z Krystianem, tak z mojej strony, no to wyglądałoby tak, że oświadczyłby mi się w jakimś fajnym miejscu, mielibyśmy jakiś fajny ślub i bardzo chciałabym założyć rodzinę. To jest takie moje główne marzenie żeby mieć zdrową, fajnie funkcjonującą, kochającą się rodzinę. Bardzo chciałabym mieć dwójkę dzieci, Krystian też, więc jesteśmy w tym zgodni. Chcielibyśmy mieszkać raczej w domu, może gdzieś na obrzeżach Warszawy. No więc w taki sposób wyglądałoby to nasze wymarzone życie, że mielibyśmy kochającą się rodzinę – wyznała Zuzia.

Czy Zuzia i Krystian będą kolejną wielką miłością z „Hotelu Paradise”?

Widzowie od początku kibicowali tej relacji, a po zakończeniu programu para nie ukrywała, że chce sprawdzić swoje uczucie już poza kamerami. Wszystko wskazuje na to, że właśnie Zuzia i Krystian są jedyną parą z 12. edycji, która nie tylko utrzymała kontakt, ale rzeczywiście stworzyła związek.

Choć uczestnicy nie mówią jeszcze o konkretnych terminach zaręczyn czy ślubu, słowa Zuzi pokazują, że oboje patrzą w tym samym kierunku. A to dla fanów „Hotelu Paradise” może być najlepszy dowód na to, że ich historia nie zakończyła się wraz z finałem programu.