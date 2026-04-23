Zuza i Denis wkraczają do "Hotelu Paradise". Co o nich wiemy? - ZDJĘCIA

Urodzinowa niespodzianka w "Hotelu Paradise". Zuza i Denis wchodzą do gry

Dwunasta odsłona popularnego reality show udowadnia, że uczestnicy nie mogą liczyć na chwilę wytchnienia. Zaledwie moment po tym, jak Marta i Bartek musieli spakować walizki na skutek przegranej w konkurencji, w programie pojawiły się nowe twarze. Zmiany nastąpiły błyskawicznie i w bardzo zaskakujący dla wszystkich sposób.

Cała akcja rozegrała się podczas urodzinowego przyjęcia Oliwki i Dominiki. Radosna atmosfera, pełna wyjątkowych potraw i niespodzianek, została nagle przerwana. W progu stanęli nowi gracze – Zuza i Denis. Przynieśli ze sobą tort oraz życzenia, momentalnie skupiając na sobie wzrok wszystkich obecnych. Ich wejście nastąpiło w wyjątkowo zapalnym momencie, ponieważ wewnątrz grupy narastają spore konflikty. Oliwka jest coraz bardziej poirytowana postawą Krystiana, a z kolei relacja Roksi i Darka to jedna wielka niewiadoma, bo chłopak pozwala sobie na coraz śmielsze i dosadne komentarze. Pojawienie się dwóch świeżych osób w takich okolicznościach z pewnością całkowicie zrujnuje dotychczasowe sojusze.

Zuza z "Hotelu Paradise". Z ringu do telewizyjnego show

Nowa mieszkanka willi, 24-letnia Zuza, na co dzień żyje w Warszawie. Z wykształcenia jest psychologiem, jednak swoją ścieżkę zawodową na ten moment związała głównie z modelingiem oraz mediami. Kamery nie robią na niej żadnego wrażenia – ma na swoim koncie występy w teledyskach, liczne sesje zdjęciowe oraz pracę w roli ring girl podczas gal. Świetnie czuje się w blasku fleszy i otwarcie przyznaje, że uwielbia znajdować się w centrum uwagi. W relacjach damsko-męskich stawia na konkrety, jasne zasady i bezpośrednią komunikację ze swoim partnerem.

Denis z "Hotelu Paradise". Sportowiec szuka szczerości w programie

Z kolei 23-letni Denis przyjechał do kolumbijskiej willi z Bolesławca. Jego codzienne życie kręci się wokół sportu, a największą miłością od lat obdarzył piłkę nożną. Jest człowiekiem wysoce zdyscyplinowanym, bardzo samodzielnym i przywykłym do funkcjonowania wyłącznie na własnych warunkach. Po trudnych przejściach z przeszłości, główną cechą, jakiej aktualnie poszukuje u partnerki, jest stuprocentowa szczerość.

Na ten moment jedno jest pewne – obecność nowych domowników mocno namiesza w strukturach grupy. Pozostaje jedynie czekać na rozwój wydarzeń, by przekonać się, kto wpadnie im w oko i czy Zuza i Denis skupią się na poszukiwaniu miłości, czy od razu rozpoczną bezwzględną grę taktyczną. W historii tego formatu podobne wejścia zazwyczaj zwiastowały potężne kłopoty dla pozostałych par.