Zrozpaczony Paweł w "M jak miłość" chce umrzeć. Szczere wyznanie Barbary o stracie męża zmienia wszystko

Odcinek 1927 "M jak miłość": Zduński uważa, że życie bez ukochanej nie ma sensu

W 1927. odsłonie hitu Telewizji Polskiej ciężko chory Zduński otrzyma ogromne wsparcie od zaniepokojonej rodziny. Bliscy bohatera zdają sobie sprawę, że jego niedawna próba samobójcza jest bezpośrednim wynikiem dramatycznie pogłębiającej się depresji. Mężczyzna przez ostatnie cztery miesiące od tragicznego odejścia Franki izolował się od całego świata, przebywając samotnie w leśniczówce na terenie Kampinosu. Całkowite zerwanie kontaktów z otoczeniem doprowadziło go do fatalnego stanu psychicznego. Zrozpaczony wdowiec zacznie głośno ubolewać nad faktem, że udało mu się przeżyć. W jego przekonaniu dalsza egzystencja bez zmarłej żony to wyłącznie ciąg nieprzerwanego bólu.

Bezpieczny azyl w Grabinie. Paweł wraca do rodzinnego domu

Rodzinna posiadłość w Grabinie stanie się dla wdowca nowym, bezpiecznym miejscem do życia. To właśnie w tym domu zatroskani krewni dołożą wszelkich starań, aby pomóc mu w powrocie do normalności. Najbliżsi są wręcz zdeterminowani, by potrząsnąć załamanym mężczyzną i zmusić go do radykalnej zmiany postawy. Priorytetem rodziny jest uświadomienie mu, że skuteczne pokonanie podstępnej choroby jest możliwe, o ile ostatecznie zdecyduje się na podjęcie profesjonalnego leczenia specjalistycznego.

32

Stanowcza postawa Marysi. Rogowska stawia synowi twardy warunek

Akcję ratunkową w najnowszym epizodzie zainicjują wspólnie Marysia, Barbara oraz Agnes (Amanda Mincewicz), która przejęła obowiązki zastępczej matki dla małego Antosia. Matka Zduńskiego doskonale zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, ponieważ sama w przeszłości zmagała się z ciężką depresją po bolesnej zdradzie męża, Artura Rogowskiego (Robert Moskwa). Mimo głębokiego współczucia dla cierpiącego syna, kobieta postanowi zagrać w otwarte karty i postawi sprawę na ostrzu noża. Mężczyzna otrzyma od niej stanowcze ultimatum, którego spełnienie będzie konieczne, by mógł dalej funkcjonować jako pełnoprawny członek rodziny.

Rozmowa, która odmieni wszystko. Barbara wspomina zmarłego Lucjana

Zupełnie inną taktykę w walce o zdrowie wnuka zastosuje doświadczona Barbara. Seniorka dojdzie do wniosku, że najlepszym lekarstwem będzie niezwykle osobista wymiana zdań na temat tragedii, która spotkała ją przed dziewięcioma laty, gdy pożegnała swojego ukochanego męża.

- Gdy Lucek odszedł, nie mogłam zrozumieć, jak to jest możliwe, że dla mnie wszystko się skończyło… Że czuję taki ból, że oddychać nie mogę, a świat pędzi dalej, jakby nic się nie stało… Wiesz, jak dużo czasu ja potrzebowałam, żeby na nowo znaleźć swoje miejsce po stronie tych dalej żyjących? Ale znalazłam je… I to zadanie jest teraz, kochanie, przed tobą -

To wstrząsające i pełne emocji wyznanie babci zrobi na Zduńskim kolosalne wrażenie. Pod wpływem tych słów w 1927. odcinku serialu pogrążony w mroku bohater ostatecznie zaakceptuje konieczność rozpoczęcia terapii.