"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 304

Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-01 9:44

W 304. odcinku serialu "Złoty chłopak" uwaga skupia się na dramatycznych wydarzeniach w szpitalu. Abidin desperacko próbuje przedostać się do rannej ukochanej, mimo wyraźnych zakazów ze strony rodziny. Na miejscu wyjdą na jaw fakty, które całkowicie odmienią dotychczasowe postrzeganie sytuacji między tą dwójką.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" przyniosły mnóstwo dramatycznych zwrotów akcji, które na długo zapadną w pamięć. Ferit postanowił wzmocnić ochronę rezydencji z obawy przed atakiem Abidina, co od razu zauważył Orhan podejrzewający syna o ukrywanie prawdy. W tym samym czasie Seyran i Ifakat odwiedziły firmę, żeby przekonać pracowników do dokończenia zamówienia mimo braku terminowych wynagrodzeń. Sytuacja stała się krytyczna, gdy Wielka Pani otwarcie groziła zemstą rodzinie Halisa, a ludzie Abidina ruszyli do brutalnego ataku na posiadłość. Podczas tej napaści ranni zostali Ferit oraz Seyran, a życie Suny zawisło na włosku. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Złoty chłopak" odc. 304 - streszczenie

Bliscy z niepokojem wyczekują jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia operowanej Suny. Abidin, gdy tylko dowiaduje się o postrzeleniu kobiety, wpada we wściekłość i o całe tragiczne zajście obwinia Karama. Mężczyzna podejmuje natychmiastową próbę dostania się do placówki medycznej, mimo że Wielka Pani stanowczo sprzeciwia się jego obecności w szpitalu. Po pewnym czasie lekarze przekazują pomyślne wieści o zakończeniu skomplikowanego zabiegu, zaznaczając jednak, że ogólny stan pacjentki nadal pozostaje bardzo ciężki. Największym zaskoczeniem dla personelu medycznego okazuje się fakt, że w trakcie operacji wykryto ciążę kobiety. Kiedy Abidin w końcu dociera na miejsce, Gulgun przekazuje mu tę nowinę, co sprawia, że załamany i przytłoczony informacjami mężczyzna postanawia odejść.

"Złoty chłopak" odc. 304 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Orientowanie się w zawiłościach życia rodziny Korhanów wymaga od nas dużej uważności. Każdy kolejny rozdział tej opowieści przynosi nowe sytuacje, o których warto wiedzieć przed włączeniem telewizora. Dobrym pomysłem będzie zarezerwowanie wolnego czasu po południu, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu. Najbliższa emisja zaplanowana jest na 3 czerwca 2026 roku. Odcinek numer 304 będzie można obejrzeć na antenie stacji TVP1 o godzinie 14:00.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie opowieści o wielkich pieniądzach, trudnych wyborach i miłości, która rodzi się w bólach, to ta produkcja jest strzałem w dziesiątkę. Choć na początku wszystko kręciło się wokół przymusowego ślubu lekkoducha z dziewczyną z Gaziantep, teraz akcja znajduje się już w zupełnie innym punkcie. Bohaterowie próbowali układać sobie życie osobno po przeskoku czasowym, ale los nieustannie rzuca ich z powrotem w swoje ramiona. To klasyczny melodramat, w którym honor rodziny i dawne urazy mieszają się z ogromnym przywiązaniem. W serialu występują:

  • Afra Saraçoğlu (jako Seyran)
  • Mert Ramazan Demir (jako Ferit)
  • Beril Pozam (jako Suna)
  • Diren Polatoğulları (jako Kazim)
  • Çetin Tekindor (jako Halis Aga)
  • Ersin Arıcı (jako Abidin)
  • Gözde Kansu (jako Gülgün)
Złoty chłopak: streszczenie odcinka 304
