Złoty chłopak, odcinki 267-268: Seyran zamieszkuje u Korhanów, a Kazim oświadcza się ciężarnej Esme

Joanna Dembek
2026-04-14 16:59

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego widza tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenia nowych epizodów - 267 oraz 268 i daj się zabrać w podróż pełną dramatu i intryg już 13 i 14 kwietnia 2026.

Złoty chłopak odc. 267

i

Autor: www.startv.com.tr/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku (266) Seyran w szpitalu złożyła zeznania przeciwko Sinanowi, oskarżając go o próbę zabójstwa, a Diyar zgłosiła sprawę policji. Sinan uciekł ze szpitala dzięki pomocy matki Ayli i jej ludzi. Po powrocie do domu Seyran rozmawiała z rodziną i otrzymała wsparcie, a Ferit zorganizował ochronę dla domu Esme. Wychodzi na jaw, że Nurten została zatrzymana pod zarzutem zabójstwa Feride, a Betül wynajęła adwokata. W nocy Seyran budzi się przerażona, twierdząc, że Sinan był w jej pokoju.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 267

W trakcie wizyty Ferita w domu Esme Sinan dzwoni na telefon Suny i grozi Seyran. Po tej rozmowie Ferit decyduje, że Seyran i jej rodzina powinni przenieść się do rezydencji Korhanów, na co Seyran ostatecznie się zgadza. W rezydencji Ferit ogłasza wszystkim, że Seyran zostaje tam pod jego ochroną i nie pozwoli nikomu jej poniżać ani krzywdzić. Jednocześnie Betül dowiaduje się od prawnika, że to Orhan zgłosił jej matkę Nurten policji, a İfakat proponuje Betül pomoc w zamian za opuszczenie rezydencji.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 268

Kazim zbiera wszystkich na tarasie rezydencji i publicznie oświadcza się Esme, ujawniając przy tym, że jest ona w ciąży. W trakcie spotkania wraca Halis, co wywołuje napięcie, a dziadek Diyar oskarża Ferita, ponieważ sprowadził Seyran do rezydencji mimo planowanego ślubu z Diyar. Kłótnia między rodzinami kończy się pogorszeniem stanu zdrowia Halisa, a Abidin zapowiada, że ma z nim rachunki do wyrównania.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek i wtorek, 13 i 24 kwietnia 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 267 i 268 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
