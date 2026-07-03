Szwajcaria w 1/8 finału MŚ 2026. Sprawdź pomeczowe reakcje trenerów

Jak Szwajcaria zdominowała Algierię w meczu?

Szwajcaria pokonała Algierię 2:0 i zagwarantowała sobie udział w kolejnym etapie turnieju. Dla Helwetów była to pierwsza wygrana w fazie pucharowej mistrzostw świata od 1938 roku. Drużyna zaprezentowała się niemal perfekcyjnie w destrukcji, a wynik spotkania otworzył w 11. minucie Breel Embolo. Rywale nie potrafili znaleźć skutecznej odpowiedzi na tak ułożoną grę.

Rezultat spotkania ustalił krótko po przerwie Dan Ndoye, zapewniając spokój swojej drużynie. Trener Murat Yakin nie ukrywał satysfakcji i pochwalił cały zespół za ogromne zaangażowanie na murawie. Szkoleniowiec stwierdził, że szybki gol padł w najlepszym możliwym momencie, co ułatwiło kontrolowanie przebiegu gry. Szwajcarzy zmierzą się teraz z Kolumbią lub Ghaną.

- Dzisiaj zagraliśmy bardzo dobrze w obronie, w każdej fazie meczu broniliśmy solidnie. Nie stworzyliśmy przeciwnikom żadnych szans – powiedział Yakin na konferencji prasowej.

Dlaczego Algieria pożegnała się z turniejem?

Dla trenera Algierii, Vladimira Petkovicia, porażka była bolesna, tym bardziej że w latach 2014-2021 prowadził kadrę rywali. Doświadczony szkoleniowiec przyznał, że drużyna zapłaciła ogromną cenę za swoje błędy w defensywie. Mimo znakomitych statystyk obronnych przed mundialem, na samym turnieju Algierczycy stracili łącznie siedem bramek w zaledwie trzech rozegranych meczach. Samo wyjście z grupy po 12 latach nieobecności uznał jednak za doskonały wynik.

Podobnego zdania był ofensywny lider reprezentacji Algierii, Riyad Mahrez, który docenił wagę spotkania. Skrzydłowy zauważył, że zespół miał szanse na wygraną, ale przytrafiające się pomyłki okazały się bezlitosne. Zaznaczył przy tym, że na tak wysokim poziomie pomyłki są natychmiast karane przez silnych rywali. Dla zawodnika był to wyjątkowo smutny wieczór z jeszcze jednego, bardzo ważnego powodu.