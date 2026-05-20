W poprzednim odcinku (298) Seyran przerwała intymne spotkanie Suny i pijanego Ferita. Suna po kłótni z Abidinem zażądała rozwodu, natomiast Naci wymknął się gangsterom, dotarł do Halisa i przekazał seniorowi rodu obciążające dowody przeciwko Wielkiej Pani.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 299

Między Halisem a Feritem dochodzi w końcu do szczerego pojednania, a zjednoczeni mężczyźni postanawiają natychmiast uderzyć w przeciwnika, wykorzystując nową wiedzę. Senior rodu osobiście udaje się z wizytą do Wielkiej Pani, aby bezkompromisowo zażądać zwrotu dokumentów dotyczących zastawu hipotecznego rezydencji, chcąc raz na zawsze ukrócić jej finansowy szantaż.

Na światło dzienne wychodzi głęboko skrywana, wstrząsająca prawda o przeszłości wiernego dotąd pracownika – okazuje się, że Abidin jest rodzonym synem Wielkiej Pani i z premedytacją działał na niekorzyść Korhanom. W obliczu tych wydarzeń Suna utwierdza się w swoim przekonaniu, ostatecznie porzuca zdradzieckiego męża i decyduje się na stałe zamieszkać w rezydencji u boku swojej rodziny.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 27 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 299 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet