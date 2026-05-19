Zdrada w ostatnim odcinku "M jak miłość". Marysia niczego nieświadoma, ale przeczuwa najgorsze

Agnieszka Pyź
2026-05-19 10:00

Finał sezonu "M jak miłość" przyniesie drastyczne pogorszenie relacji Rogowskich. Artur (Robert Moskwa) zdradzi żonę, a Agnes (Amanda Mincewicz) postanowi chronić Marysię (Małgorzata Pieńkowska) przed bolesną prawdą. Mimo to, czujna kobieta wyczuje, że w jej małżeństwie dzieje się coś niedobrego. Emocjonujący 1936 odcinek ukaże namiętny pocałunek Artura z Joanną (Dominika Sakowicz) i jego wyznanie miłości. Córka lekarza nie zdecyduje się na szczerość wobec matki. Oznacza to, że przed wakacyjną przerwą Marysia nie dowie się o niewierności męża.

M jak miłość odc. 1936. Marysia (Małgorzata Pieńkowska)

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1936. Marysia (Małgorzata Pieńkowska)

Zdrada przed wakacyjną przerwą w "M jak miłość". Artur traci głowę dla lekarki

W 1936 odcinku "M jak miłość", emitowanym przed letnią przerwą, romans Artura z Joanną wyjdzie na jaw, choć nie dla wszystkich. Rogowski nie wyzna żonie, że zapałał uczuciem do znacznie młodszej koleżanki po fachu i że po opuszczeniu Grabiny natychmiast udał się do jej mieszkania, ulegając pożądaniu. To Agnes będzie świadkiem tego, jak bardzo jej ojciec stracił kontrolę nad swoim życiem. Teraz w jej rękach spoczywa decyzja, czy nieświadoma niczego Marysia dowie się o niewierności męża.

Agnes przyłapuje Artura i Joannę na gorącym uczynku w finale sezonu

Zakończenie sezonu "M jak miłość" przyniesie dramatyczne chwile, gdy Agnes zobaczy namiętny pocałunek Artura i Joanny. Od dłuższego czasu dziewczyna obserwowała z niepokojem dziwne zachowanie ojca i jego bliską relację z Dobrzańską, ale teraz zyska pewność. Pożegnawszy się z Marysią pod pozorem wyjazdu na konferencję medyczną do Poznania, Rogowski w tajemnicy skieruje się do Joanny. Zafascynowany lekarką, nie zorientuje się, że własna córka depcze mu po piętach.

„Agnes na pewno mocno się martwi, że coś może być na rzeczy. Jest cienka linia między fascynacją, a miłością. Uczucia są szalone, może to być teren niebezpieczny”

- wyjaśnia Amanda Mincewicz w „Kulisach serialu M jak miłość”.

Finałowy 1936 odcinek. Agnes milczy, chroniąc Marysię przed prawdą o Arturze

Zszokowana zachowaniem ojca w 1936 odcinku, Agnes podejmie trudną decyzję o zatajeniu prawdy. Brak jej odwagi, by opowiedzieć Marysi o scenach, które rozegrały się pod domem Joanny i o tym, że Rogowski całkowicie stracił głowę dla młodszej kobiety. Jej milczenie wzbudzi jednak podejrzenia u Marysi, podobnie jak sam wyjazd Artura, który wyda się jej desperacką ucieczką.

Czy po wakacjach w "M jak miłość" zobaczymy koniec małżeństwa Rogowskich?

W finałowym odcinku zdradzana Marysia będzie walczyć z narastającym niepokojem. Próbując ukoić nerwy, uda się na spacer, ale przeczucie, że wydarzyło się coś złego, nie da jej spokoju. Zakończenie 1936 odcinka sugeruje, że w jesiennej odsłonie „M jak miłość” widzowie mogą być świadkami rozpadu małżeństwa Rogowskich.

