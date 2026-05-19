Finałowy odcinek "M jak miłość". Rodzina Lisieckich przeżyje dramat przez list z więzienia

Finał "M jak miłość" przed wakacjami. Decyzja sądu w sprawie Franka

Zwieńczenie obecnej serii "M jak miłość" dostarczy widzom ogromnych nerwów, ale początkowo zwiastuje happy end w Grabinie. Dorota i Bartek w wielkim stresie oczekują na ostateczne postanowienie wymiaru sprawiedliwości dotyczące przysposobienia Franka. Chociaż pracownicy ośrodka adopcyjnego wydali wcześniej bardzo korzystną opinię, Lisieccy nie potrafią opanować napięcia przed oficjalnym ogłoszeniem wyroku. Ostatecznie sędzia przychyla się do ich wniosku, a uradowana trójka może wreszcie rozpocząć wspólne świętowanie i cieszyć się statusem pełnoprawnej rodziny.

Ojczym Franka wkracza do akcji. Szokujące znalezisko w finale "M jak miłość"

Radość bohaterów w 1936. odsłonie produkcji nie potrwa jednak długo, ponieważ do akcji ponownie wkroczy ojczym chłopca. Malicki obecnie przebywa w areszcie, gdzie trafił za brutalne pobicie Bartka nad rzeką, jednak wciąż potrafi manipulować zza krat. Kryminalista znajduje sposób na dostarczenie przerażającej przesyłki prosto do pokoju nastolatka w siedlisku. W pozostawionym liście więzień jasno deklaruje, że jego rychłe wyjście na wolność będzie oznaczało kolejne kłopoty i bezpośrednie zagrożenie.

Nowe odcinki "M jak miłość" jesienią. Franek zatai prawdę przed Bartkiem i Dorotą

Przedwakacyjna końcówka sezonu pozostawi fanów z wieloma niewiadomymi, nie zdradzając dokładnych planów mściwego ojczyma. Dalsze losy Bartka, Doroty oraz ich adoptowanego syna zostaną zaprezentowane dopiero w jesiennej ramówce stacji. Telewizja Polska zaplanowała powrót serialu i kontynuację tego tragicznego wątku na wrzesień 2026 roku, kiedy to widzowie TVP2 poznają mroczne konsekwencje więziennych pogróżek.

Przerażony Franek postanawia ukryć przed Lisieckimi wiadomości od oprawcy. Chociaż po niedawnym ataku na Bartka chłopiec w pełni zaakceptował go jako swojego tatę, teraz panicznie boi się o życie bliskich. Z obawy przed kolejnymi ciosami ze strony Malickiego nastolatek bierze ciężar na siebie i stara się chronić nową rodzinę w jedyny znany mu, choć desperacki sposób.