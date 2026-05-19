Barwy szczęścia. Ewa i Romeo przeżyją twarde lądowanie. Co czeka nowożeńców po ślubie?

Barwy szczęścia przed wakacjami. Finał sezonu przyniesie niespodziankę dla Ewy i Romea

Koniec kolejnej serii kultowego serialu to będzie prawdziwy szok dla Ewy i jej ukochanego. Związek małżeński 18-latków wywoła oburzenie wśród ich bliskich. Aldona i Borys oraz Elżbieta Żeleńska nie będą zachwyceni faktem, że para podjęła tak poważną decyzję za ich plecami i szybko uświadomią im, że wchodzą w dorosłość nieodpowiedzialnie.

Brak akceptacji i twarde lądowanie. Rodzina nie zaakceptuje decyzji zakochanych w finale "Barw szczęścia"

Najbliżsi jednoznacznie stwierdzą w 3391 odcinku, że chociaż para jest pełnoletnia, to ich podejście do życia dalekie jest od rozsądku. Będą w końcu cały czas liczyć na wsparcie finansowe rodziny. Brak własnych funduszy i mieszkania oznacza, że o prawdziwej niezależności nowożeńcy mogą jedynie pomarzyć.

Borys nie pozostawia złudzeń w finale "Barw szczęścia". Twarde warunki po ślubie Ewy i Romea

To Borys w ostatnim odcinku wyłoży kawę na ławę. Poinformuje Ewę i Romea, że chęć wspólnego zamieszkania musi wiązać się z pójściem do pracy i samodzielnym utrzymaniem się. Aldona i Elżbieta poprą ten punkt widzenia. Grzelak podkreśli również, że nie pochwalają ich decyzji o ślubie, co w praktyce oznacza, że nic się nie zmieni, póki młodzi nie zdobędą pieniędzy.

Elżbieta w finałowym odcinku przed wakacjami postanowi dowiedzieć się, jak zakochani wyobrażają sobie wspólne życie. Zacznie dopytywać ich o konkrety.

"Skoro przemyśleliście ślub, to co dalej?"

Zapyta wprost babcia, jak podaje serwis swiatseriali.interia.pl.

"Przede wszystkim chcemy razem zamieszkać"

Odpowie z nadzieją Ewa.

"Od razu mówię, że u nas nie"

Szybko zareaguje Aldona.

"A tutaj?"

Ewa zwróci się wtedy bezpośrednio do babci.

"Nie zgadzam się. Bardzo mi przykro, ale nie akceptuję tego, co zrobiliście. Pospieszyliście się i to bardzo. Dlatego dla mnie wszystko zostaje po staremu"

Kategorycznie odpowie Elżbieta.

Koniec złudzeń w finałowym odcinku "Barw szczęścia". Młodzi znajdą się na bruku?

Po tak surowej reprymendzie od babci w 3391 odcinku Romeo zdecyduje, że weźmie sprawy w swoje ręce, wynajmie lokum i zabierze Ewę do siebie. Na to oświadczenie Borys przypomni mu jednak, że najpierw musi na to samodzielne życie zarobić.

"I taka powinna być kolejność: najpierw samodzielność, a potem ślub"

Skomentuje stanowczo babcia.

"Na razie, dopóki nie jesteście samodzielni, bardzo mi przykro, będziecie musieli się dostosować do naszych reguł"

Skończy dyskusję Aldona, gasząc entuzjazm młodych małżonków.