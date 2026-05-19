Finał sezonu "Barw szczęścia". Afera po tajemniczym ślubie Ewy i dramatyczne chwile Oli w szpitalu

Telewizja Polska zaprezentowała oficjalną ramówkę na maj, w której znalazła się kluczowa informacja dla miłośników popularnej produkcji obyczajowej. Ostatni przed dłuższą przerwą epizod o numerze 3391 zadebiutuje na antenie telewizyjnej Dwójki dokładnie w piątek, 29 maja 2026 roku. Po tym emocjonującym wieczorze widzów czekają aż trzy miesiące cierpliwego oczekiwania na jesienny powrót nowych wątków z ich ulubionymi postaciami.

Szokujący ślub Ewy i Romea w finale "Barw szczęścia" rozjuszy ich bliskich

Zaskakujące rozstrzygnięcia będą dotyczyć losów młodej zakochanej pary. Świeżo upieczeni małżonkowie spędzą pierwszą poślubną noc w eleganckim hotelu zarządzanym przez Bruna, a o zmianie swojego stanu cywilnego poinformują krewnych dopiero w finałowym odcinku. Aldona i Borys Grzelakowie oraz babcia Elżbieta przeżyją ogromny szok, gdy niespodziewanie otrzymają jedynie zdjęcie z potajemnej uroczystości. Decyzja nastolatków wywoła stanowczy opór ze strony rodzin, które kategorycznie odmówią im wspólnego mieszkania pod swoimi dachami. W tej trudnej sytuacji młody mąż zostanie zmuszony do błyskawicznego znalezienia funduszy na wynajem lokum, aby zapewnić ukochanej godziwe warunki do rozpoczęcia wspólnego życia.

Ola w szpitalu przez okrutny podstęp Karoliny w odcinku 3391 "Barw szczęścia"

Dramatyczny obrót przybiorą także wydarzenia wokół relacji Justina i Oli. Karolina z premedytacją spreparuje kompromitujące nagranie wideo sugerujące powrót mężczyzny do jego dawnej kochanki Reginy. Ten nikczemny spisek doprowadzi do nagłego zerwania, ponieważ zraniona partnerka nie uwierzy w żadne tłumaczenia rzekomego zdrajcy. Ogromny stres wywołany rozstaniem drastycznie odbije się na zdrowiu kobiety zmagającej się ze stomią, zmuszając ją do pilnego poszukiwania pomocy medycznej. Zrozpaczona ofiara intrygi w ostatnich chwilach przedwakacyjnego finału poinformuje byłego partnera o poważnym pogorszeniu swojego stanu fizycznego, a przejęty Justin natychmiast ruszy prosto do szpitala.

Łukasz bada sprawę ślubu Bruna w ostatnich minutach sezonu "Barw szczęścia"

Zakończenie wiosennej serii przyniesie również zawirowania wokół błyskawicznego małżeństwa Bruna Stańskiego z Karoliną, które zostało zawarte podczas wyjazdu do Las Vegas. Kiedy Łukasz dowie się o tej niespodziewanej ceremonii ślubnej, nie będzie potrafił ukryć swojego głębokiego zdziwienia. Zaintrygowany niezwykłym pośpiechem znajomych mężczyzna rozpocznie prywatne dochodzenie mające na celu odkrycie prawdziwych powodów tej decyzji. Rozwiązanie tej intrygującej zagadki i finał śledztwa Łukasza twórcy serialu zaplanowali jednak dopiero na kolejne, jesienne odcinki.