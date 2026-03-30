Zaskakujące odkrycie w "M jak miłość". Córka Rogowskiego znajdzie dowody na niepokojącą obsesję nowej lekarki

Agnieszka Pyź
2026-03-30 12:36

W 1921 odcinku serialu "M jak miłość" wyjdą na jaw tajemnice kardiolożki z lokalnej przychodni. Grana przez Amandę Mincewicz Agnes nabierze poważnych podejrzeń co do intencji Joanny, w którą wciela się Dominika Sakowicz. Córka Artura Rogowskiego najpierw nakryje ojca w towarzystwie młodej lekarki, a niedługo potem natrafi na bezsporne dowody jej szpiegowskiej działalności. Doktor Dobrzańska nie tylko gromadzi prywatne informacje o mężu Marysi, ale wręcz kolekcjonuje jego zdjęcia. Wściekła Agnes postanowi interweniować, jednak oskarżona kobieta stanowczo wszystkiemu zaprzeczy.

Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1921. Agnes (Amanda Mincewicz)

Relacja nowej lekarki z Rogowskim wzbudzi ogromny niepokój jego córki. Bohaterka z Niemiec zauważy ojca w trakcie bardzo swobodnej pogawędki z kardiolożką, co od razu skłoni ją do bacznego obserwowania podwładnej zatrudnionej niedawno w ośrodku zdrowia. Agnes postanowi uważnie kontrolować rozwój wydarzeń wokół swojego ojca. Kobieta zdaje sobie doskonale sprawę z trwającego kryzysu w małżeństwie Marysi i Artura, który wynika między innymi z ucieczki granego przez Rafała Mroczka Pawła oraz konieczności ciągłej opieki nad małym wnuczkiem Antosiem.

M jak miłość, odcinek 1921: Joanna odrzuci Artura po interwencji Agnes! Jego wy…

Szokujące znalezisko w gabinecie Joanny. Córka Rogowskiego odkrywa prawdę

Intencje nowej pracownicy staną się niezwykle czytelne, gdy w jej miejscu pracy zostaną odkryte niepokojące materiały. Agnes zauważy w pomieszczeniu należącym do Joanny wydrukowane fotografie swojego ojca oraz szczegółowe notatki dotyczące jego drogi zawodowej. Co ciekawe, zebrane dane będą wykraczać daleko poza działalność medyczną w wiejskiej przychodni zlokalizowanej w Lipnicy. Wygląda to na celowe i metodyczne inwigilowanie męża Marysi. Wzburzona córka natychmiast uda się do gabinetu Dobrzańskiej bez wcześniejszego uprzedzenia, aby wymusić na niej stanowcze wyjaśnienie całej tej tajemniczej sytuacji.

Konfrontacja bohaterek "M jak miłość". Zaskoczona kardiolożka nie spodziewa się tego ze strony Agnes

Nagłe najście w miejscu pracy wprawi nową pracownicę ośrodka w ogromne zdumienie. Doktor Dobrzańska nie będzie zupełnie przygotowana na wizytę córki swojego szefa i początkowo nie domyśli się nawet prawdziwego celu tych niespodziewanych odwiedzin.

Córka Artura Rogowskiego stawia twarde warunki. Ostre słowa w 1921 odcinku hitu TVP

Zirytowana kobieta zrezygnuje ze zbędnych uprzejmości i natychmiast poruszy kluczowy problem. Agnes zaniepokoi się zbyt błyskawicznym zacieśnieniem relacji między nową pracownicą a jej ojcem, co w jej ocenie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla stabilności związku Rogowskich. Bez dłuższego wahania zażąda od zszokowanej kardiolożki pełnego wytłumaczenia jej rzeczywistych stosunków z mężem Marysi oraz prawdziwych powodów tak intensywnego zainteresowania jego osobą.

M jak miłość ZWIASTUN. Ojczym Franka zmusi go do kradzieży! Agnes rozgryzie Joannę
M jak miłość. Zmysłowy pocałunek Artura i Joanny! Przestanie już ze sobą walczyć
