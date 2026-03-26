Zalana Farma! Deszcz paraliżuje życie uczestników programu

Deszcz krzyżuje szyki uczestnikom „Farmy”

Nad gospodarstwo nadciąga załamanie pogody. Potężna ulewa zatapia teren, zamieniając go w jedno wielkie błoto. Woda wdziera się do zewnętrznej ubikacji, a nawet do pokoju Farmera Tygodnia, paraliżując życie na Farmie.

Tak dramatyczne warunki szybko odbijają się na nastrojach grupy. Zmęczenie, burczące brzuchy i poczucie niesprawiedliwości potęgują frustrację uczestników.

„Każdy tutaj prowadzi swoją wewnętrzną walkę”

– stwierdza jedna z uczestniczek. Napięta atmosfera sprawia, że nawet błahe incydenty przeradzają się w poważne starcia.

Wyzwanie tygodnia zagrożone w 29. odcinku „Farmy”

Trudności pojawiają się również przy wykonywaniu zadania tygodnia. Problematyczna okazuje się praca w mleczarni, gdzie niedobory i błędy mogą przesądzić o porażce.

„Zadanie się położy, bo nie zgadza się wagowo wiele produktów”

– zauważa Agnieszka. Mimo pochwał za jakość niektórych wyrobów, zbyt mała ilość może zaważyć na końcowym werdykcie, o którym zdecydują Beata i Szymon.

Jednocześnie w tle narasta presja związana ze zbliżającymi się nominacjami. Karolina, pełniąca funkcję Farmerki Tygodnia, musi podjąć niełatwą decyzję i wskazać osobę do starcia.

„To jest już gra. Idzie troszeczkę na noże”

– słychać tuż przed ogłoszeniem wyboru. W międzyczasie Henryk umacnia swoją pozycję, próbując przeciągnąć na swoją stronę Ewę, Dominikę i Karolinę. Druga nominacja ma potencjał wywrócić do góry nogami dotychczasowy układ sił i zaskoczyć wszystkich. W obliczu ekstremalnej pogody, wyczerpania i rosnącego napięcia każdy krok uczestników nabiera ogromnego znaczenia.

Gdzie i kiedy oglądać 5. sezon „Farmy”?

Nowe odcinki „Farmy” można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Polsatu. Od poniedziałku do czwartku program emitowany jest o godzinie 20:30, natomiast w piątki o 19:55.