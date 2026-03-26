Pierwsza miłość, odcinek 4188: Iga nabiera poważnych podejrzeń wobec Jamesa. Czy wreszcie naprwi stosunki z Alanem?

W poprzednim odcinku (4187) wyczuwalne było napięcie w rezydencji Żukowskich po przeprowadzce Jolki i małej Miszelki. Gospodyni bardzo szybko zorientowała się, że Tomek wraz z partnerką celowo odsuwają ją od opieki nad dziewczynką, co mocno ją zabolało. Równolegle Jurek sfinalizował zakup gruntu i zaczął intensywnie myśleć o oświadczynach. Doceniona przez zwierzchników za rozwiązanie zagadki Mateusza Stika Adrianna dostała natomiast od szefostwa niezwykle intratną ofertę. Przebywający w kolumbijskiej Bogocie Artur wstrzymywał się z przekazaniem gotówki do momentu potwierdzenia bezpieczeństwa Pawła, podczas gdy Emanuel dowiedział się o możliwej śmierci obywatela Polski.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Paweł odnaleziony w więzieniu w Kolumbii! Janek go rozpozna

Co wydarzy się w 4188. odcinku serialu "Pierwsza miłość"?

Przerażony groźbą ze strony kartelu Emanuel ostatecznie wycofuje się ze współpracy z Jankiem i Arturem w obawie o bezpieczeństwo swoich bliskich. Zaskakującą propozycję składa jednak Gloria z otoczenia Don Josego, która za plecami szefa gwarantuje przekazanie wiadomości o zaginionym Polaku. Warunkiem udzielenia tych wskazówek jest bezpośrednie wsparcie w ucieczce kobiety z terytorium Kolumbii. W tym samym czasie Iga za wszelką cenę próbuje oczyścić Alana z zarzutów o przywłaszczenie meteorytu. James proponuje wsparcie w uzyskaniu dostępu do kamer monitoringu, lecz jego dziwna postawa na terenie planetarium wywołuje u dziewczyny sporą nieufność. Poprawiające się wyniki badań pozwalają Angelice myśleć o rychłym opuszczeniu szpitala. Filip ma zorganizować jej nowy pokój, co spotyka się ze sceptycyzmem Białego podważającego szczerość intencji kumpla. Pacjentka błaga matkę o zatajenie wieści przed ojcem, ale Eliza zamierza postąpić inaczej.

"Pierwsza miłość" odcinek 4188. Data i godzina emisji w Polsacie

Zgodnie z ramówką format nadawany jest od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Najnowszy, 4188. odcinek zadebiutuje na ekranach w czwartek 2 kwietnia 2026 roku. Widzowie pozbawieni możliwości spędzenia tego czasu przed tradycyjnym odbiornikiem telewizyjnym wcale nie muszą rezygnować z ulubionej rozrywki. Wszystkie archiwalne oraz zupełnie nowe odsłony tej wrocławskiej telenoweli udostępniono bez żadnych ograniczeń w katalogu internetowej platformy streamingowej Polsat Box Go.

Kulisy i obsada polsatowskiej produkcji "Pierwsza miłość"

Krajowa telenowela osadzona w scenerii współczesnego Wrocławia koncentruje się wokół trudnych losów Marysi oraz Pawła. Scenarzyści nie szczędzą również uwagi życiowym zawirowaniom Kingi, Alana i wielu innych znajomych z sąsiedztwa. Skomplikowana fabuła obfituje w gwałtowne zmiany sytuacji, romantyczne uniesienia i bolesne rozstania, nierzadko wplatając w codzienne perypetie istotne wątki kryminalne oraz ważne zjawiska społeczne. Obecny na telewizyjnych ekranach nieprzerwanie od 2004 roku serial każdego popołudnia gromadzi potężną rzeszę oddanych sympatyków.

Na liście płac tego wieloletniego telewizyjnego przedsięwzięcia znajdują się między innymi:

Grażyna Wolszczak kreująca postać Grażyny Weksler

Karol Strasburger odgrywający Karola Wekslera

Michał Koterski występujący jako Henryk „Kaśka” Saniewski

Patryk Pniewski w roli Krystiana Domańskiego

Wojciech Błach grający Michała Domańskiego

Ewa Jakubowicz jako serialowa Amelia Reterska

Ewa Gawryluk w kreacji Ewy Weksler

Michał Mikołajczak odtwarzający postać Piotra Malczyka

Maciej Mikołajczyk występujący w roli Jana Stańczuka

Marek Siudym wcielający się w Edwarda Stryjeńskiego

Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska

Magdalena Wróbel grająca Dorotę Marską

Filip Gurłacz odgrywający Oskara Korzeniowskiego

Honorata Witańska w roli Marty Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński kreujący postać Fabiana Tomczaka

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg występująca jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus w kreacji Kazimierza Wąsa

Delfina Wilkońska grająca Lucynę Bochenek

Anna Jarosik odtwarzająca postać Barbary Sośniak

Jowita Budnik jako serialowa Paulina Sawicka

Waleria Gorobets wcielająca się w Igę Sawicką

Krystian Wieczorek w roli Adama Biernackiego

Alan Andersz odgrywający Alana Korzeniowskiego

Dariusz Wieteska występujący jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki grający Emila Bursztyńskiego

Sylwia Sokołowska kreująca postać Liliany Błockiej

Kamilla Baar w roli Sandry Kubickiej

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed wcielająca się w Melisę

Julia Kamińska odtwarzająca postać Mai