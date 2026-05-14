Wielki finał 12. edycji "Hotelu Paradise". Znamy datę najważniejszego starcia

Data finału 12. edycji "Hotelu Paradise"

Data emisji ostatniego odcinka dwunastej odsłony popularnego programu jest już oficjalnie potwierdzona. Telewizyjne starcie wieńczące obecny sezon zaplanowano na 21 maja 2026 roku. Czasu do zakończenia rywalizacji ubywa, a mieszkańcy rajskiej willi zaciekle walczą o awans do ścisłego finału.

Finałowy tydzień w "Hotelu Paradise". Zasady eliminacji

Ostatnie dni w programie to zawsze czas największych napięć, w którym duetom zależy wyłącznie na przetrwaniu. Rywalizacja o wejście do finałowej trójki rozstrzygnie się podczas decydującej Pandory. Następnie zaledwie dwie najlepsze pary zdobędą przepustkę do wielkiego finału. W kulminacyjnym momencie programu tylko jeden duet wejdzie na słynną ścieżkę lojalności, gdzie zapadną ostateczne decyzje finansowe.

"Hotel Paradise" finał. Gdzie i o której oglądać?

Ostatni odcinek zmagających się ze sobą par zostanie wyemitowany na antenie stacji TVN7 dokładnie o godzinie 20:00.

Zwycięzcy 12. edycji "Hotelu Paradise". Kto zgarnie nagrodę?

Twórcy formatu trzymają nazwiska finalistów w ścisłej tajemnicy. O wygraną wciąż rywalizują pary, które przez ostatnie tygodnie mozolnie tkały sieć sojuszy i zabiegały o sympatię wyeliminowanych już graczy.

Zwieńczenie dwunastego sezonu zapowiada się niezwykle burzliwie. To właśnie 21 maja ostatecznie wyjaśni się, kto opuści program z główną wygraną oraz czy w ostatecznym rozrachunku zatriumfuje szczere uczucie, czy bezwzględna kalkulacja.