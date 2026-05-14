Tajemnica ojcostwa w "M jak miłość". Aneta spotka Jakuba, ale zabraknie jej odwagi

"M jak miłość" odcinek 1935: Aneta zatai prawdę przed Karskim

Telewizyjna Dwójka wyemituje 1935. epizod popularnej produkcji we wtorek, 19 maja 2026 roku, o godzinie 20.55. Zbieg okoliczności sprawi, że Jakub nieoczekiwanie pojawi się w klinice medycznej, co da Anecie idealną przestrzeń do ujawnienia wielkiej tajemnicy. Lekarka doskonale wie, że Kasia dopuściła się fałszerstwa wyników badań DNA, przez co Mariusz (Mateusz Mosiewicz) wciąż uważa się za biologicznego ojca małej Zosi. Tymczasem Karski, który od dawna marzył o założeniu rodziny, pozostaje w całkowitej nieświadomości i nadal rozpamiętuje relację z byłą żoną.

Wizyta w klinice. Karski przekaże wiadomości od siostry Kasi

Detektyw złoży wizytę w placówce medycznej, aby zostawić ważną informację dla byłej partnerki. Wcześniej z Karskim skontaktowała się przebywająca w ukryciu za granicą Justyna (Magdalena Wieczorek), siostra Kasi. Kiedy mężczyzna zrelacjonuje Anecie całą sytuację, lekarka nie będzie w stanie spojrzeć mu prosto w oczy z powodu wyrzutów sumienia. Przytłoczona ciężarem cudzego sekretu, Chodakowska znajdzie się o krok od wyznania koledze, że to właśnie on spłodził Zosię.

Czy Aneta złamie zmowę milczenia w 1935. odcinku "M jak miłości"?

Podczas nerwowej wymiany zdań wyjdzie na jaw, że Karski stracił bezpośredni kontakt z matką swojego dziecka i nie ma pojęcia, jak przekazać jej nowiny od uciekinierki.

Mimo ogromnego poczucia winy, Aneta ostatecznie zachowa dyskrecję i nie zdradzi tajemnicy ojcostwa. Zamiast tego, przy najbliższym spotkaniu z Kasią, stanowczo zażąda od niej samodzielnego uregulowania tej skomplikowanej sytuacji i wyznania Jakubowi całej prawdy o pochodzeniu dziewczynki.