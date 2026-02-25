Spis treści
W poprzednim odcinku (365) Zeynep dowiedziała się, że jest w ciąży, lecz została porwana na zlecenie Songul. Halil rozpoczął natychmiast poszukiwania żony. W trakcie rozmowy telefonicznej Songul ujawniła siostrzeńcowi wiadomość o ciąży Zeynep. Ranna Zeynep starała się mimo to pomagać Halilowi.
„Wichrowe wzgórze” - streszczenie odcinka 366
Halil desperacko próbuje dotrzeć do osłabionej Zeynep. Songul szantażem zmusza Arzu do kradzieży biżuterii. Prawda o zbrodniach Songul zaczyna wychodzić na jaw. Zeynep, przekonana, że nie przeżyje, żegna się z mężem. Songul znajduje sposób, by zatrzymać Halila.
"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 366. odcinek zostanie wyemitowany w środę 25 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada
„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.
W serialu występują:
- Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
- Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
- Enes Özdemir (jako Yusuf)
- İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
- Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
- Dilek Aba (jako Songül)
- Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
- Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
- İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
- Adem Bal (jako Cemil)
- Hilal Kuvvet (jako Canan)
- Ezgi Dalgıç (jako Asu)
- Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
- Furkan Bozkurt (jako Tekin)
- Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
- Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
- Gülşah Susam (jako Şehnaz)
- Arda Şanlı (jako Hakan)
- Ecem Yüceşakar (jako Feriha)