Spis treści
W poprzednim odcinku (362) Songul i Gozde ukrywały się razem i planowały zwabić Zeynep do lasu, by się jej pozbyć. Selma i Eren wyjaśnili sobie powody ukrywania prawdy o zwolnieniu Erena i wspólnie postanowili przyjąć ofertę pracy w Australii. Zeynep otrzymała wiadomości od Gozde dotyczące naszyjnika; Tulay potwierdziła, że to jej zaginiony naszyjnik, więc Zeynep poszła na spotkanie. Eren dowiedział się od Halila, że wcale nie został zwolniony, a Halil odkrył, że Zeynep sama wyszła z domu i że czekała na nią pułapka Songul.
„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 363
Hakan odkrywa wspólnika Gozde i namierza go. Zeynep spotyka się z Gozde w lesie i traci przytomność. Halil znajduje żonę obok rannej Gozde, która umierając, wyznaje mu prawdę. Policja oskarża Zeynep o zabicie Gozde, bo na nożu są jej odciski palców. Halil robi wszystko, żeby ratować żonę. Eren odkrywa, że Okkes, mąż Kiymet, wcale nie wyjechał z Antep. Oskarża matkę o kamstwo.
"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 363. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 20 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: Cemre Arda gra Zeynep w serialu "Wichrowe wzgórze". Piękna aktorka dostała rolę przypadkiem!
"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada
„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.
W serialu występują:
- Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
- Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
- Enes Özdemir (jako Yusuf)
- İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
- Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
- Dilek Aba (jako Songül)
- Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
- Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
- İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
- Adem Bal (jako Cemil)
- Hilal Kuvvet (jako Canan)
- Ezgi Dalgıç (jako Asu)
- Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
- Furkan Bozkurt (jako Tekin)
- Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
- Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
- Gülşah Susam (jako Şehnaz)
- Arda Şanlı (jako Hakan)
- Ecem Yüceşakar (jako Feriha)