Wichrowe wzgórze, odcinek 363: Policja oskarża Zeynep o zabicie Gozde. Na nożu znaleziono jej odciski palców

Joanna Dembek
2026-02-19 11:28

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial o Zeynep i Halilu, pochodzących z różnych światów. W odcinku 363, który TVP1 wyemituje 20 lutego, emocje sięgają zenitu – miłość, nienawiść i zemsta splatają się w kolejnym kluczowym momencie ich historii, wciągając widzów w dramatyczne losy bohaterów.

W poprzednim odcinku (362) Songul i Gozde ukrywały się razem i planowały zwabić Zeynep do lasu, by się jej pozbyć. Selma i Eren wyjaśnili sobie powody ukrywania prawdy o zwolnieniu Erena i wspólnie postanowili przyjąć ofertę pracy w Australii. Zeynep otrzymała wiadomości od Gozde dotyczące naszyjnika; Tulay potwierdziła, że to jej zaginiony naszyjnik, więc Zeynep poszła na spotkanie. Eren dowiedział się od Halila, że wcale nie został zwolniony, a Halil odkrył, że Zeynep sama wyszła z domu i że czekała na nią pułapka Songul.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 363

Hakan odkrywa wspólnika Gozde i namierza go. Zeynep spotyka się z Gozde w lesie i traci przytomność. Halil znajduje żonę obok rannej Gozde, która umierając, wyznaje mu prawdę. Policja oskarża Zeynep o zabicie Gozde, bo na nożu są jej odciski palców. Halil robi wszystko, żeby ratować żonę. Eren odkrywa, że Okkes, mąż Kiymet, wcale nie wyjechał z Antep. Oskarża matkę o kamstwo.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 363. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 20 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

  • Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
  • Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
  • Enes Özdemir (jako Yusuf)
  • İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
  • Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
  • Dilek Aba (jako Songül)
  • Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
  • Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
  • İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
  • Adem Bal (jako Cemil)
  • Hilal Kuvvet (jako Canan)
  • Ezgi Dalgıç (jako Asu)
  • Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
  • Furkan Bozkurt (jako Tekin)
  • Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
  • Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
  • Gülşah Susam (jako Şehnaz)
  • Arda Şanlı (jako Hakan)
  • Ecem Yüceşakar (jako Feriha)
