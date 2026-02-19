W poprzednim odcinku (331) Manuel poznał szokującą prawdę o dramatycznych okolicznościach odnalezienia Maríi Fernandez, co mocno nim wstrząsnęło. Jana, dręczona wyrzutami sumienia, przeprosiła donnę Pię za zdradzenie jej tajemnicy. Tymczasem Leonor ogłosiła rodzinie, że zamierza wyjechać do Stanów Zjednoczonych, by rozwijać karierę, czym wywołała stanowczy sprzeciw Alonsa i Cruz. Vera zdobyła się na szczerość i wyznała, dlaczego trafiła do La Promesy.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 332

María stopniowo odzyskuje siły, chociaż wciąż ma problemy z przyjmowaniem posiłków. W międzyczasie Pelayo próbuje wpłynąć na Cruz, aby ta przekonała Alonso do wyrażenia zgody na przyjazd Cavendisha do ich posiadłości. Napięcie rośnie również między Feliciano a Petrą, ponieważ mężczyzna nie jest w stanie zapomnieć o przeszłych urazach i odmawia pojednania. Z kolei Rómulo i Pía żyją w ciągłym strachu, obawiając się gniewu markizów, gdy prawda, którą ukrywają, wyjdzie na jaw. W tle tych wydarzeń Vera podejmuje ważną decyzję i postanawia na stałe zamieszkać w La Promesie.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 332. odcinek zostanie wyemitowany we czwartek 19 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)