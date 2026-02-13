W poprzednim odcinku Songul trafiła do szpitala po pożarze, a Zeynep oskarżyła ją przy wszystkich o kłamstwo i symulowanie, twierdząc, że widziała, jak chodzi. Halil potajemnie wyraził jej wiarę i liczył, że wyniki badań ciotki ujawnią prawdę. Halil i Zeynep próbowali wrócić do normalności, piekąc razem ciasto z pierwszej mąki z fabryki, a Halil obiecał Zeynep ochronę i doprowadzenie sprawy do końca. Podczas rodzinnego śniadania ucinał temat konfliktu, a potem potwierdził wizytę w szpitalu i postanowił zasięgnąć drugiej opinii u innej lekarki, by raz na zawsze ustalić, czy Songul naprawdę chodzi.

"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 359

Songul i Gozde próbują sfałszować wyniki badań. Lekarka potwierdza brak poprawy stanu Songul, co podważa słowa Zeynep. Wychodzi na jaw mroczna przeszłość Songul. Halil wyrzuca ciotkę z domu. Zeynep wspiera męża i proponuje wspólny wyjazd do Francji, by zamknąć bolesny rozdział.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 359. odcinek zostanie wyemitowany 13 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)

